पंजाबमध्ये 1 जुलैपासून 300 युनिट मोफत वीज; 'आप' सरकारची घोषणा | AAP announced 300 units of free electricity in Punjab

पंजाबमधील आम आदमी पार्टी (AAP) सरकारने राज्यातील मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला एक महिना पूर्ण झाल्याबद्दल 1 जुलैपासून 300 युनिट मोफत वीज देण्याची घोषणा केली आहे. "16 तारखेला आम्ही पंजाबच्या जनतेला मोठी बातमी देऊ", असं गुरुवारी जालंधरमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेदरम्यान मान म्हणाले होते. (AAP government announced to 300 units of free electricity in Punjab from July 1st)

हेही वाचा: पंजाबात 'आप'चं सरकार स्थापन होताच केंद्राचा नवा नियम; अमित शहांची घोषणा

पंजाबमध्ये ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याच्या योजनेवर चर्चा करण्यासाठी मान यांनी मंगळवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेतली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

प्रत्येक घरात ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचं आश्वासन आपने विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान पंजाबच्या जनतेला दिलं होतं.

हेही वाचा: पंजाबच्या हितासाठी एकदिलाने काम करा; अरविंद केजरीवाल

पंजाबमधील विधानसभा निवडणूका जिंकून सत्तेत आलेल्या आप सरकारने मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूकीत दिलेली आश्वासनं पूर्ण करण्याचा धडाकाच लावला आहे. गेल्या महिन्यात मान यांनी राज्यात घरोघरी रेशन डिलिव्हरी योजना आणली होती. हा सुद्धा आपचा निवडणुकीतील मुख्य प्रचार अजेंड्याचा भाग होता. त्यानंतर आता पंजाबमधील प्रत्येक घरात 300 युनिट मोफत वीज देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.