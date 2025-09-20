देश

Delhi Elections : दिल्ली विधानसभेला मोठ्या संख्येने मतचोरी; ‘आप’चाही आयोगावर हल्लाबोल

Election Commission : आपने दिल्ली निवडणुकीतील मतदार यादीतील मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्याचा आरोप केला आणि निवडणूक आयोगाकडे कारवाईची मागणी केली.
Delhi Elections

Delhi Elections

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : राहुल गांधींच्या मतचोरीच्या आरोपांनंतर आता आम आदमी पक्षानेही(आप) निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले आहे. ‘‘दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे वगळण्यात आली आणि याबाबतच्या तक्रारींकडे निवडणूक आयोगाने सपशेल दुर्लक्ष केले,’’ अशी तोफ ‘आप’ने डागली.

Loading content, please wait...
pune
political
delhi
election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com