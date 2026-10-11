CJP Protest Streets Again : "आंदोलन करणार नाही अशी कोणत्याच बॉण्डवर सही केली नाही; पुन्हा रस्त्यावर उतरणार!"; अभिजीत दिपके यांचा थेट इशारा

नवी दिल्ली : दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यातून सुटका झाल्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी आंदोलनाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. "आम्ही यापुढे आंदोलन करणार नाही अशा कोणत्याही अटीवर किंवा बॉण्डवर स्वाक्षरी केलेली नाही; आम्ही पुन्हा पूर्ण ताकदीने रस्त्यावर उतरू," असा ठाम इशारा दिपके यांनी दिला आहे..५० हजारांच्या बेल बॉण्डवर सुटका१० ऑक्टोबर रोजी दिल्ली विमानतळावरून ताब्यात घेतल्यानंतर पोलिसांनी अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांना दिल्ली कॅन्ट येथील विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (SEM) न्यायालयात हजर केले होते. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या जामीन मुचलक्यावर (Bail Bond) त्यांची सुटका करण्यात आली. सुटकेनंतर आजीचे निधन झाल्यामुळे अंत्यदर्शनासाठी दिपके तातडीने छत्रपती संभाजीनगर येथे आपल्या गावी परतले. दरम्यान, पोलिसांनी वर्षभराचा शांतता करार करून घेतल्याने ते आता आंदोलन करणार नाहीत, अशी चर्चा सुरू झाली होती.."ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यापर्यंत मागे हटणार नाही"या चर्चा फेटाळून लावत दिपके यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर (ट्विटर) पोस्ट करत म्हटले, “आंदोलन करणार नाही अशा कोणत्याही बॉण्डवर आम्ही सही केलेली नाही. आम्ही पुन्हा रस्त्यावर उतरणार आहोत.” दुसरीकडे, सीजेपीच्या नेत्यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. "आता खऱ्या अर्थाने आमची लढाई सुरू झाली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा होत नाही, तोपर्यंत आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत मागे हटणार नाही," असा आक्रमक पवित्रा पक्षाने घेतला आहे..Congress High Drama : "कसले अध्यक्ष?"; विचारताच काँग्रेस कार्यालयात तुफान राडा, नेत्यांवर थेट चप्पल-बुटांचा मारा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.