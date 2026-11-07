SIR Controversy: कितीही अटक करा, देशभरात तिरंगा फडकावतच राहणार! अभिजीत दिपकेंचा कोचीत एल्गार

Kochi: देशात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक व्यवस्था निर्माण होत नाही, तोपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील लढा सुरूच राहील, असा इशारा कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी दिला आहे. केरळमधील कोची येथे बोलताना दिपके यांनी ही भूमिका मांडली. .Maharashtra Weather : 'मुरासू' चक्रीवादळ निवळताच पावसाने घेतली माघार; राज्यात उन्हाचा चटका वाढला, तापमान ३७ अंशांपर्यंत पोहोचले.दिल्लीतील आंदोलनानंतर पक्षाने दक्षिण भारतात आंदोलनाचा विस्तार केला आहे. कोचीतील या आंदोलनाला 'जंतरमंतर अॅट कोची' असे नाव देण्यात आले होते. ७ नोव्हेंबर रोजी दुपारी चार वाजता मरीन ड्राइव्ह येथून मोर्चाला सुरुवात झाली. अभिनेता आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश राज यांनी या मोर्चाचे नेतृत्व केले. त्यानंतर मोर्चा राजेंद्र मैदान येथे पोहोचला. या मोर्चाच शेकडो कार्यकर्ते आणि नागरिक सहभागी झाले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Devendra Fadnavis : 'गोकुळ'वर ताबा मिळवण्याचा प्रश्नच नाही! CM फडणवीसांनी सांगितलं संचालक नेमण्यामागचं नेमकं कारण .लढा सुरूच ठेवणारकोची विमानतळावर दाखल झाल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना अभिजीत दिपके यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळात होणाऱ्या निवडणुकांवर विश्वास ठेवता येणार नाही, असा आरोप त्यांनी केला. भारतात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक व्यवस्था निर्माण होईपर्यंत आपली मोहीम सुरू राहील. निवडणुकांमध्ये फेरफार करून एका विशिष्ट राजकीय पक्षाला मदत केली जात असल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत, असा दावाही दिपके यांनी केला..१३ कोटी नावे वगळलीविशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेवर टीका करताना दिपके यांनी देशातील १३ कोटींपेक्षा अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा दावा केला. हा आकडा एकूण नोंदणीकृत मतदारांच्या तुलनेत १३ ते १४ टक्के असल्याचेही त्यांनी म्हटले. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे यादीतून वगळली जात असतील, तर निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष पद्धतीने कशा पार पडतील, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. देशातील एकही राज्य असे नाही, जिथे मतदारांची नावे वगळली जात नसतील, असेही दिपके म्हणाले..कोचीत जोरदार शक्तिप्रदर्शनसीजेपीने यापूर्वी नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि एसआयआरच्या विरोधात आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर झालेल्या घडामोडींनंतर पोलिसांनी सीजेपीच्या नेत्यांना ताब्यात घेतले होते. या प्रकरणात सीजेपीचे नेते सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांना न्यायालयीन कोठडीतही ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर २१ ऑक्टोबर रोजी त्यांची सुटका झाली. अभिजीत दिपके यांनाही दिल्लीत नियोजित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.