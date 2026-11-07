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SIR Controversy: कितीही अटक करा, देशभरात तिरंगा फडकावतच राहणार! अभिजीत दिपकेंचा कोचीत एल्गार

CJP founder targets Gyanesh Kumar at Kochi rally: सीजेपीच्या अभिजीत दिपके यांनी आज देशभरातील मतदारयाद्यांमधून नावे वगळली जात असल्याचा आरोप करत विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी.
Abhijeet Dipke

Abhijeet Dipke

esakal

Ashok Jawale
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Kochi: देशात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक व्यवस्था निर्माण होत नाही, तोपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील लढा सुरूच राहील, असा इशारा कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी दिला आहे. केरळमधील कोची येथे बोलताना दिपके यांनी ही भूमिका मांडली.

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