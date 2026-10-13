दिल्लीत सहकाऱ्यांना पुन्हा ताब्यात घेतलं, दीपके कच्च्या रस्त्याने पोहोचले शेतात; आंदोलनाबाबत फोनवरून चर्चा

दिल्लीत सीजेपीचे आशुतोष रांका, अजिक्यं शिंदे यांच्यासह इतर सहकाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. तर संस्थापक अभिजीत दीपके हे हिंगोलीतील त्यांच्या गावात आजीच्या अंत्यसंस्कारासाठी आले आहेत. दिल्लीत पुन्हा सहकाऱ्यांना ताब्यात घेतल्याची माहिती मिळाल्यानंतर अभिजीत दिपके यांनी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. हिंगोली जिल्ह्यातील कुंडकर पिंपरी शिवारात एका शेतात पोहोचल्यानंतर ते कच्च्या रस्त्याने जंगलात गेले. इनोव्हा कारमधून जंगल परिसरात पोहोचून त्यांनी आंदोलनाबाबत महत्त्वाच्या सूचना दिल्याची माहिती समोर आली आहे..अभिजीत दिपके हे गेल्या दोन दिवसांपासून आजीच्या अंत्यसंस्कारासाठी गावी आले होते. दरम्यान दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या त्यांच्या सहकाऱ्यांना पुन्हा पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी ते जंगलात पोहोचले. पोलिसांना चकवा देण्यासाठी त्यांनी गावातून बाहेर पडत कच्च्या रस्त्याचा मार्ग निवडल्याचं सांगितलं जात आहे..दिल्लीत ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांच्या मदतीसाठी वकील पाठवण्यात आले असल्याची माहिती अभिजीत दीपके यांनी दिली. घरात अंत्यसंस्कारानंतरचे इतर कार्यक्रम असल्याने आपण बाजूला येऊन परिस्थितीची माहिती घेत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आंदोलकांना नेमकं कोणत्या कारणासाठी ताब्यात घेतलं हे दिल्ली पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. लीगल हेड रत्ना आणि मेहर यांच्याशी आपलं बोलणं झालं आहे. जाफराबाद पोलीस ठाण्यात आंदोलकांना ठेवल्याची माहिती मिळाल्याचं अभिजीत दीपके यांनी सांगितलं..सुमारे १४ ते १५ जणांना ताब्यात घेतल्याचा दावा दिपके यांनी केला. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्यांशी थेट संपर्क होऊ शकलेला नाही. वकिलांनाही आंदोलकांशी बोलू दिलं जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. मी उद्या दिल्लीला जाणार असल्याचंही दिपके यांनी सांगितलं..सीजेपीचे कार्यकर्ते तिरंगा घेऊन जंतरमंतरवर आंदोलनासाठी गेले होते. अशा परिस्थितीत तिरंग्यावरही बंदी आणणार का, असा सवाल उपस्थित करत दिपके यांनी सरकारवर टीका केली. आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेण्याच्या कारवाईवर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली..दरम्यान, दिल्लीत सीजेपीच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. दिपके यांच्या म्हणण्यानुसार, जाफराबाद पोलीस ठाण्यात १४ ते १५ जणांना ठेवण्यात आलं असून, त्यांच्या मदतीसाठी वकील पाठवण्यात आले आहेत. या कारवाईमागचं कारण आणि ताब्यात घेतलेल्या कार्यकर्त्यांची सद्यस्थिती याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.