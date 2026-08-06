CJP Committee: अभिजीत दीपकेंचा मोठा निर्णय! राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर; १३ नेत्यांवर महत्त्वाची जबाबदारी, कुणाला कोणतं पद मिळालं?

कॉकरोच जनता पक्षाने आपल्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीच्या नावांची औपचारिक घोषणा केली आहे. पक्षाने स्पष्ट केले आहे की, पुढील सहा महिन्यांत देशभरात राज्य समन्वय समित्या आणि लोकसभा स्तरावरील समित्या स्थापन केल्या जातील. सीजेपीने हेही स्पष्ट केले आहे की, ६ ऑगस्ट रोजी घोषित केलेल्या नावांव्यतिरिक्त अद्याप इतर कोणत्याही व्यक्तीची पदाधिकारी म्हणून नावे जाहीर केलेली नाहीत..महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सीजेपीच्या कोअर कमिटीवरूनही वाद निर्माण झाला. काही तरुणांनी अभिजीत दीपके यांच्या घराबाहेर जमून पक्ष नेतृत्वावर घराणेशाही आणि वशिलेबाजीचा आरोप केला. त्यांनी जंतर मंतर विद्यार्थी आंदोलनाशी संबंधित सर्व समन्वयकांना प्रतिनिधित्व देण्याची मागणीही केली. आंदोलन करणाऱ्या तरुणांनी दावा केला की, ते जंतर मंतर येथील विद्यार्थी आंदोलनाच्या सुरुवातीपासूनच त्यात सक्रिय होते आणि त्यांनी समन्वयक म्हणून काम केले होते..Abhijit Dipke: जंतरमंतर आंदोलनकर्त्यांना डावलल्याचा आरोप; मनीष ब्रह्मभट यांचा अभिजीत दीपके यांच्या घरासमोर ठिय्या.तसेच कॉकरोच जनता पक्षाने आपल्या वेबसाइटद्वारे देशव्यापी सदस्य नोंदणी मोहिमेची घोषणा केली आहे. विद्यार्थी, तरुण व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिकांना या चळवळीत सामील होऊन आपला आवाज बुलंद करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी गुरुवारी ही घोषणा केली. .ते म्हणाले की, ही संघटना बेरोजगारी, खाजगी शाळांचे शुल्क, सरकारी शाळांमध्ये सुधारणा आणि संस्थांवरील घटता विश्वास यांसारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करेल. सीजेपीने सप्टेंबरमध्ये 'क्या बोलती पब्लिक' मोहिमेचीही घोषणा केली होती. या मोहिमेअंतर्गत, राजकीय चर्चा बदलण्याच्या उद्देशाने ते विविध राज्यांमध्ये प्रवास करतील. नागरिकांशी थेट संवाद साधतील आणि बेरोजगारी व शिक्षण यांसारख्या समस्यांवर काम करतील..प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर आता CJP ची नवी लढाई; अभिजीत दिपकेंची मोठी घोषणा, नेमका काय प्लॅन? सरकारचं टेन्शन वाढणार?.सीजेपीची राष्ट्रीय कार्यकारी समितीसंस्थापक आणि राष्ट्रीय संयोजक: अभिजीत दीपकसहसंयोजक: आशुतोष रांका आणि सौरव दासराष्ट्रीय संघटना प्रभारी: अजिंक्य शिंदेसंस्थेचे सहप्रभारी : दीपक बालियानराष्ट्रीय सचिव: अफरीन नवाजमीडिया प्रमुख: विजय रेड्डी मल्लांगीकायदेशीर व्यवहार प्रमुख: रत्ना सिंगसंशोधन आणि धोरण लीड: वैष्णवी गौरतंत्रज्ञान प्रमुख: रोहन देशपांडेवित्त प्रमुख: योगेश इंगळेसीजेपीचे विभागीय प्रभारीउत्तर विभाग: दीपक बलियानदक्षिण विभाग: विजय रेड्डी मल्लांगीपूर्व आणि ईशान्य विभाग: अंकित भारद्वाज (35)पश्चिम विभाग: योगेश इंगळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.