मोठी बातमी! INDIA आघाडीच्या महारॅलीला अभिजीत दीपके यांचा पाठिंबा; ‘GYANU MUST GO’ म्हणत पोस्ट, नेमकं काय म्हणाले?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (SIR) प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या मागणीसाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली INDIA आघाडीतील सर्व पक्ष १ नोव्हेंबरला दिल्लीतील रामलीला मैदानावर महारॅली काढणार आहेत. या रॅलीला आता कॉकरोच जनता पार्टीनेही पाठिंबा जाहीर केला आहे. पक्षाचे प्रमुख अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली..दीपके यांनी आपल्या पोस्टमधून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी पुन्हा एकदा मांडली. तसेच देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या या पोस्टमुळे आगामी महारॅलीला मिळणाऱ्या राजकीय पाठिंब्याची चर्चा सुरू झाली आहे..CJP आंदोलनाशी माझा संबंध नाही! असे का म्हणाल्या नेहा बोरा?.अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये, ‘ज्ञानू को जाना ही होगा! (GYANU MUST GO). कॉकरोच जनता पार्टी INDIA आघाडीच्या १ नोव्हेंबरच्या रॅलीला पाठिंबा देते. देश सर्वांत आधी,’ असा संदेश दिला आहे. या पोस्टमधून त्यांनी निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीला पाठिंबा असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. विशेष म्हणजे, दीपके यांनी या पोस्टसोबत एक पत्रही शेअर केलं आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी महारॅलीला पाठिंबा देण्यामागची कारणं सविस्तरपणे मांडली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष वेधलं गेलं आहे..Rahul Gandhi reply to Delhi traders : "मोदींना सांगा 'आरोपी नंबर ४' ला हटवा, ३० सेकंदांत आंदोलन थांबवतो!"; १० हजार कोटींच्या नुकसानीच्या पत्रावर राहुल गांधींची थेट अट.कॉकरोच जनता पार्टीचे सहसंयोजक सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांनीही दीपके यांची पोस्ट रीपोस्ट केली आहे. सौरभ दास यांनी INDIA आघाडीच्या १ नोव्हेंबरच्या विरोधी रॅलीला पाठिंबा देत न्याय आणि उत्तरदायित्व कायम राहणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. तर आशुतोष रांका यांनीही पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. लोकशाहीवादी आणि उत्तरदायी भारताच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या सर्व प्रयत्नांना कॉकरोच जनता पार्टी पाठिंबा देईल, असं त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे..दरम्यान, मतदार यादीच्या SIR प्रक्रियेला विरोध आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याच्या मागणीसाठी होणाऱ्या या महारॅलीकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या आंदोलनात INDIA आघाडीतील पक्ष एकत्र येणार असून, कॉकरोच जनता पार्टीच्या पाठिंब्यामुळे या घडामोडीला आणखी महत्त्व प्राप्त झालं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.