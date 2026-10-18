आम्ही घाबरणार नाही, माघारही घेणार नाही! अभिजित दिपकेंनी सांगितला पुढचा प्लॅन, नेमकं काय म्हणाले?

कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या सुटकेनंतर पक्षाची पुढील रणनीती ठरवणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या अटकसत्रातून आणि पोलीस कारवाईतून आपल्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र, अशा कारवाईला घाबरून आपण मागे हटणार नाही, असंही त्यांनी ठामपणे सांगितलं..विमानतळावर वृत्तसंस्था एएनआयशी बोलताना अभिजीत दीपके म्हणाले, की गेल्या काही दिवसांत अनेकांना अटक करण्यात आली, तर काहींना ताब्यात घेण्यात आलं. या कारवाईतून आम्हाला घाबरवण्याचा आणि आमच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, आम्ही घाबरणार नाही किंवा माघार घेणार नाही. हा दीर्घकाळ चालणारा लढा असून, त्यासाठी आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत. सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांची लवकरच सुटका होईल, अशी अपेक्षाही दीपके यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणातील कायदेशीर बाबींवर चर्चा करण्यासाठी आपण वृंदा मॅडम यांची भेट घेणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं..CJP Protest Pune: पुण्यात ‘सीजेपी’कडून; ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलन .१४ ऑक्टोबर रोजी CJP च्या सदस्यांनी कथितपणे जंतर-मंतरमध्ये प्रवेश केला होता. याप्रकरणी सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना अटक करण्यात आली. जंतर-मंतर हे सध्या आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणांमध्ये समाविष्ट नसल्याचं सांगण्यात आलं. तसेच, कर्तव्यावर असलेल्या पोलिसांच्या कामात अडथळा आणल्याचाही आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. यानंतर विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी दोघांना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, कायद्याचं वारंवार उल्लंघन होत असल्याने आणि सार्वजनिक शांतता भंग होण्याची शक्यता असल्याने ही कारवाई करण्यात आली..Ashutosh Ranka Detained : कॉकरोच जनता पार्टीचे नेते आशुतोष रांका यांच्यासह अनेकांना आसाममध्ये घेतलं ताब्यात.दरम्यान, शुक्रवारी कनॉट प्लेस येथे CJP च्या 'लहरा दो तिरंगा' मार्चपूर्वी अभिजीत दीपके यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. मात्र, पोलिसांनी त्यांना मोर्चा न काढण्याची नोटीस दिली होती. त्यानंतर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) तरतुदींनुसार त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. शनिवारी एका वर्षासाठी शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याचं लेखी आश्वासन दिल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.