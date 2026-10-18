देश

आम्ही घाबरणार नाही, माघारही घेणार नाही! अभिजित दिपकेंनी सांगितला पुढचा प्लॅन, नेमकं काय म्हणाले?

Abhijit Dipke on CJP Strategy : गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या अटकसत्रातून आणि पोलीस कारवाईतून आपल्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
Abhijit Dipke on CJP Strategy

Abhijit Dipke on CJP Strategy

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या सुटकेनंतर पक्षाची पुढील रणनीती ठरवणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या अटकसत्रातून आणि पोलीस कारवाईतून आपल्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र, अशा कारवाईला घाबरून आपण मागे हटणार नाही, असंही त्यांनी ठामपणे सांगितलं.

Loading content, please wait...
Abhijeet Dipke
CJP movement
Marathi News Esakal
www.esakal.com