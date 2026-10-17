२४ तास तुरुंगात राहिल्यानंतर कसं वाटलं? अभिजीत दीपकेंनी शेअर केला शाहरुख खानच्या चित्रपटातील सीन

कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संयोजक अभिजीत दीपके यांची दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यातून सुटका झाली आहे. विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाने त्यांना सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. कनॉट प्लेस येथे ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलन करण्याचं आवाहन केल्यामुळे दिल्ली पोलिसांनी त्यांना खबरदारीचा उपाय म्हणून ताब्यात घेतलं होतं. जामीन मिळाल्यानंतर दीपके यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत तुरुंगातील २४ तासांचा अनुभव सांगितला आहे..पोलीस कोठडीतून बाहेर आल्यानंतर दीपके यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर शाहरुख खानच्या ‘वीर-जारा’ चित्रपटातील एक सीन शेअर केला आहे. या पोस्टला त्यांनी, “वाईफाय आणि फोनशिवाय २४ तास तुरुंगात घालवल्यानंतर बाहेर आल्यावर कसं वाटतं,” असं कॅप्शन दिलं आहे. या सीनच्या माध्यमातून दीपके यांनी आपला अनुभव मिश्कील पद्धतीने मांडला आहे..CJP चं आंदोलन थेट लंडनमध्ये! ध्रुव राठी मैदानात, ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यासाठी काय आहे प्लॅन?.शुक्रवारी अभिजीत दीपके कनॉट प्लेस येथे जाण्याचा प्रयत्न करत असताना दिल्ली पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं होतं. त्यानंतर शनिवारी त्यांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलं. शांतता राखण्याच्या अटीवर बाँडवर स्वाक्षरी घेतल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. सुटकेनंतर दीपके हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरदचंद्र पवार गटाचे प्रवक्ते अनीश पांडे यांच्या निवासस्थानी पोहोचले..CJP Protest: भारतातील आंदोलनांना खरंच अमेरिकेतून फंडिंग? प्रसिद्ध गायिकेने थेट उद्योगपतीचं नाव घेत केला आरोप.दरम्यान, कॉकरोच जनता पार्टीचे अन्य दोन नेते सौरभ दास आणि आशुतोष रांका अद्याप तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावरही शांतता भंग केल्याचा आरोप आहे. त्यांच्या समर्थनार्थच दीपके यांनी कनॉट प्लेस येथे ‘लहरा दो तिरंगा’ अभियानाचं आवाहन केलं होतं. या प्रकरणावरून राजकीय वर्तुळातही प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.