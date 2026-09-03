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Abhinandan Varthaman : माजी ग्रुप कॅप्टन अभिनंदन वर्धमान पुन्हा चर्चेत!पाकिस्तानविरोधातील शौर्यानंतर आता व्यावसायिक विमानसेवेत एन्ट्री

FLY91 Pilot : माजी ग्रुप कॅप्टन आणि ‘वीर चक्र’ विजेते अभिनंदन वर्धमान यांनी भारतीय हवाई दलातून निवृत्तीनंतर नवी कारकीर्द सुरू केली आहे. २०१९ मध्ये पाकिस्तानसोबतच्या हवाई संघर्षात त्यांनी पाकिस्तानचे F-16 लढाऊ विमान पाडल्याचे सांगितले जाते.
Abhinandan Varthaman Joins FLY91 as Commercial Pilot

Abhinandan Varthaman Joins FLY91 as Commercial Pilot

esakal 

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Abhinandan Varthaman Joins FLY91 as Commercial Pilot : भारतीय हवाई दलाचे माजी ग्रुप कॅप्टन आणि ‘वीर चक्र’ विजेते अभिनंदन वर्धमान पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. २०१९ मध्ये पाकिस्तानसोबत झालेल्या हवाई संघर्षादरम्यान पाकिस्तानचे F-16 लढाऊ विमान पाडल्यानंतर ते देशभरात चर्चेचा विषय ठरले होते. त्यानंतर पाकिस्तानने त्यांना ताब्यात घेतले होते. मात्र, तीन दिवसांनी त्यांची भारतात सुखरूप परतफेड करण्यात आली. आता भारतीय हवाई दलातून निवृत्त झाल्यानंतर अभिनंदन यांनी आपल्या कारकिर्दीतील नवा अध्याय सुरू केला आहे.

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