Abhinandan Varthaman : माजी ग्रुप कॅप्टन अभिनंदन वर्धमान पुन्हा चर्चेत!पाकिस्तानविरोधातील शौर्यानंतर आता व्यावसायिक विमानसेवेत एन्ट्री

Abhinandan Varthaman Joins FLY91 as Commercial Pilot : भारतीय हवाई दलाचे माजी ग्रुप कॅप्टन आणि ‘वीर चक्र’ विजेते अभिनंदन वर्धमान पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. २०१९ मध्ये पाकिस्तानसोबत झालेल्या हवाई संघर्षादरम्यान पाकिस्तानचे F-16 लढाऊ विमान पाडल्यानंतर ते देशभरात चर्चेचा विषय ठरले होते. त्यानंतर पाकिस्तानने त्यांना ताब्यात घेतले होते. मात्र, तीन दिवसांनी त्यांची भारतात सुखरूप परतफेड करण्यात आली. आता भारतीय हवाई दलातून निवृत्त झाल्यानंतर अभिनंदन यांनी आपल्या कारकिर्दीतील नवा अध्याय सुरू केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अभिनंदन वर्धमान यांनी गोव्यातील खासगी विमान कंपनी FLY91 मध्ये कमर्शियल पायलट म्हणून प्रवेश केला आहे. ऑगस्ट महिन्यात ते कंपनीत रुजू झाल्याचे सांगितले जात असून, सध्या ते कमर्शियल एअरलाइन पायलट म्हणून आवश्यक प्रशिक्षण घेत आहेत. मात्र, कंपनीतील त्यांच्या नेमक्या पदाबाबत किंवा जबाबदाऱ्यांबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. FLY91 च्या प्रवक्त्याने या वृत्तावर थेट भाष्य करण्यास नकार दिला. कर्मचाऱ्याची वैयक्तिक माहिती ही खासगी बाब असल्याचे कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आले..Indian Air Force Office: पाकच्या ‘हनीट्रॅप’मध्ये हवाई दलाचा अधिकारी; लष्कराची माहिती पाकिस्तानला दिली.२०१९ मध्ये पाकिस्तानच्या हवाई दलासोबत झालेल्या संघर्षात अभिनंदन यांनी दाखवलेल्या शौर्यामुळे त्यांना २०२१ मध्ये भारताचा युद्धकाळातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार असलेला ‘वीर चक्र’ प्रदान करण्यात आला. पुरस्काराच्या प्रशस्तिपत्रात त्यांच्या ‘कर्तव्याप्रती असाधारण निष्ठेचा’ गौरव करण्यात आला होता..दरम्यान, गोव्यातील FLY91 ने मार्च २०२४ मध्ये व्यावसायिक विमानसेवा सुरू केली. कंपनीच्या ताफ्यात सध्या सहा ATR 72-600 विमाने असून, गोवा आणि हैदराबाद येथे कंपनीचे दोन कार्यान्वित तळ आहेत.हवाई दलातील धाडसी कारकिर्दीनंतर आता अभिनंदन वर्धमान व्यावसायिक विमान वाहतूक क्षेत्रात नवी भूमिका बजावताना दिसणार आहेत..FAQs १. अभिनंदन वर्धमान कोण आहेत? अभिनंदन वर्धमान हे भारतीय हवाई दलाचे माजी ग्रुप कॅप्टन आणि ‘वीर चक्र’ विजेते आहेत.२. अभिनंदन वर्धमान २०१९ मध्ये का चर्चेत आले होते? २०१९ मधील भारत-पाकिस्तान हवाई संघर्षादरम्यान पाकिस्तानचे F-16 लढाऊ विमान पाडल्याच्या घटनेनंतर ते देशभरात चर्चेत आले होते.३. पाकिस्तानने अभिनंदन वर्धमान यांना का ताब्यात घेतले होते? २०१९ मधील हवाई संघर्षादरम्यान त्यांचे MiG-21 विमान पाकिस्तानच्या हद्दीत कोसळल्यानंतर त्यांना पाकिस्तानने ताब्यात घेतले होते.४. अभिनंदन वर्धमान यांची भारतात कधी परतफेड झाली? पाकिस्तानने त्यांची तीन दिवसांनंतर भारताकडे सुखरूप परतफेड केली.५. अभिनंदन वर्धमान यांना ‘वीर चक्र’ कधी मिळाले? त्यांना २०२१ मध्ये भारताचा युद्धकाळातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार ‘वीर चक्र’ प्रदान करण्यात आला.६. अभिनंदन वर्धमान आता काय करणार आहेत? भारतीय हवाई दलातून निवृत्त झाल्यानंतर ते FLY91 या खासगी विमान कंपनीत कमर्शियल पायलट म्हणून कार्यरत झाले असून प्रशिक्षण घेत आहेत.७. FLY91 कंपनी कुठे आहे? FLY91 ही गोव्यातील खासगी विमान कंपनी असून गोवा आणि हैदराबाद येथे तिचे कार्यान्वित तळ आहेत.८. FLY91 कडे किती विमाने आहेत? कंपनीच्या ताफ्यात सध्या सहा ATR 72-600 विमाने आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.