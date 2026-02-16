देश

Abu Salem : सुप्रीम कोर्टाने अबू सालेमला फटकारले, याचिक रद्द करत म्हटले- " टाडा अंतर्गत सजा मिळालीय, समाजाचं भल केलं म्हणून नाही"

Supreme Court Verdict : सालेमने प्रत्यार्पणाच्या अटींनुसार शिक्षा २५ वर्षांपेक्षा जास्त नसावी असा युक्तिवाद केला होता. न्यायालयाने सांगितले की हा मुद्दा प्रथम उच्च न्यायालयानेच तपासावा.
Gangster Abu Salem appears in court as the Supreme Court dismisses his plea seeking relief in the 1993 Mumbai serial blasts case under TADA conviction.

Gangster Abu Salem appears in court as the Supreme Court dismisses his plea seeking relief in the 1993 Mumbai serial blasts case under TADA conviction.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

मुंबईतील १९९३ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात सुटका मागणारा गँगस्टर अबू सालेम याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. प्रत्यार्पणाच्या अटींनुसार त्याची शिक्षा २५ वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही असा युक्तिवाद सालेमने केला होता. पण नाशिक तुरुंगातून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे उच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करेल,असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला.

Loading content, please wait...
Supreme Court
underworld

Related Stories

No stories found.