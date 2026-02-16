Abu Salem : सुप्रीम कोर्टाने अबू सालेमला फटकारले, याचिक रद्द करत म्हटले- " टाडा अंतर्गत सजा मिळालीय, समाजाचं भल केलं म्हणून नाही"

मुंबईतील १९९३ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात सुटका मागणारा गँगस्टर अबू सालेम याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. प्रत्यार्पणाच्या अटींनुसार त्याची शिक्षा २५ वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही असा युक्तिवाद सालेमने केला होता. पण नाशिक तुरुंगातून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे उच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करेल,असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. .सुनावणी जलद करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाला देण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने अबू सालेमला सांगितले, "तुम्हाला टाडा कायद्याअंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले आहे, कोणत्याही सामाजिक हितासाठी नाही."न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. खंडपीठाने अबू सालेमचे वकील ऋषी मल्होत्रा यांना विचारले की, तो कोणत्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपील करत आहे. वकिलाने उत्तर दिले की उच्च न्यायालयाने प्रथमदर्शनी २५ वर्षे उलटली नाहीत. खंडपीठाने त्याला सांगितले की हा प्रथमदर्शनी निष्कर्ष आहे आणि त्याने त्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज करावा. न्यायालयाने त्याला अंतरिम जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अपील करण्याचे निर्देशही दिले..Mumbai : 5 वर्षीय मुलीवर अत्याचार, जन्मठेपेची शिक्षा केली कमी; निबंध अन् गांधीजींचा अभ्यास केल्यानं हायकोर्टाकडून कपात.बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, ज्येष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी सांगितले की अबू सालेमला १० महिने बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवण्यात आले आहे, त्याची शिक्षा २५ वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही आणि उच्च न्यायालय त्याच्या खटल्याची सुनावणी करत नाही. त्यांनी म्हटले की २५ वर्षांच्या शिक्षेबाबतचा गोंधळ हा केवळ अंकगणितीय चूक आहे आणि त्याहून अधिक काही नाही. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला उच्च न्यायालयात आयजीपींच्या प्रतिज्ञापत्राचा आढावा घेण्याची विनंती केली..न्यायालयाने वकिलाला विचारले की नाशिक तुरुंगाने उच्च न्यायालयात आपला अहवाल दाखल केला आहे का, ज्यावर वकिलाने होकारार्थी उत्तर दिले. न्यायालयाने म्हटले की जर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असेल तर उच्च न्यायालय या प्रकरणाचा विचार करेल आणि नंतर निर्णय घेईल. न्यायालयाने अबू सालेमच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करू शकत नाही असे सांगून याचिका फेटाळून लावली..ज्येष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी खंडपीठाला किमान उच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची जलदगतीने सुनावणी करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. त्यांनी सांगितले की त्यांनी तीन वेळा उच्च न्यायालयात अपील केले आहे आणि अबू सालेम आधीच १० महिन्यांहून अधिक काळ बेकायदेशीर कोठडीत होता. वकिलाच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना न्यायालयाने म्हटले की अबू सालेमला टाडा कायद्यांतर्गत दोषी ठरवण्यात आले आहे आणि त्याने कोणतेही सामाजिक कल्याणकारी उपक्रम केले नाहीत, म्हणूनच तो तुरुंगात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.