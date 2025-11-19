Pravin Darekar : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाला गती; सहकाराला आधुनिकतेची जोड द्यावी

मडगाव, गोवा - 'गृहनिर्माण क्षेत्रात सहकारी संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण असून, महिला आणि युवा पिढी मोठ्या प्रमाणावर सहकार क्षेत्राकडे आकर्षित होत आहे. त्यांना अनुभवी कार्यकर्त्यांचे मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे. राज्य सरकारच्या निर्णयांमुळे स्वयं पुनर्विकासाची चळवळ व्यापक होत आहे,' असे प्रतिपादन आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केले..महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स महासंघाच्या वतीने गोव्यात बुधवारी (ता. १९) आयोजित आंतरराष्ट्रीय सहकार परिषदेच्या समारोप समारंभात ते बोलत होते.महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिताराम राणे, प्रकाश दरेकर, श्रीप्रसाद परब, समीर रूपदे, मनीषा कोष्ठी, ऋषिकेश कुलकर्णी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. समारोप सत्रात स्वयं पुनर्विकास, डिम्ड कन्व्हेयन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), सायबर सुरक्षा अशा विविध विषयांवर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले..दरेकर म्हणाले, 'सध्या सहकार क्षेत्रातील काही नेतेमंडळीच खासगीकरणाला प्रोत्साहन देत असून, सहकारावर भाषणे देत आहेत, ही बाब खेदजनक आहे. सहकार क्षेत्रातील आर्थिक व्यवहार सहकारी क्षेत्रातच झाले पाहिजेत. सहकारातील कार्यकर्त्यांनी परंपरागत सहकार क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देत सहकार क्षेत्र अधिक मजबूत करावे.'.सहकाराची संस्कृती जोपासावी - अनास्करराज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर म्हणाले, -गृहनिर्माण संस्थांमधील सभासदांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत संचालकाशी किरकोळ बाबींवर तक्रार न करता चर्चेतून तोडगा काढावा. संस्थांमध्ये सर्व सभासद समान असतात. संस्थेच्या हितासाठी मेंटेनन्सही नियमित भरला पाहिजे. सहकारांतर्गत सहकार जोपासला पाहिजे. तसेच, सहकारातील संस्कृती रुजली पाहिजे.'.कॉसमॉस सहकारी बँकेचे अध्यक्ष प्रल्हाद कोकरे म्हणाले, 'राज्य आणि देशाच्या आर्थिक विकासात सहकार क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. कॉसमॉस सहकारी बँकेने संचालक मंडळात उच्चशिक्षित तज्ञ तरुण आणि महिलांना स्थान दिले, त्यामुळे बँकेची प्रगती होत आहे.सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयं पुनर्विकास करण्यासाठी कर्ज देताना काही अडचणी येत आहेत, त्या दूर करण्याची गरज आहे. 'सहकारीता संजीवनी' स्टार्टअपचे डॉ. सागर वाडकर म्हणाले, सहकार क्षेत्र आता जबाबदारी, व्यावसायिकता आणि स्व-नियमनाच्या नवीन टप्प्यात प्रवेश करत आहे..सुधारित बहुराज्यीय सहकारी कायद्यात पारदर्शक भरती, कठोर अनुपालन आणि संचालकांची उत्तरदायित्व यांसारख्या प्रगत तरतुदी समाविष्ट झाल्या आहेत. भविष्यात सहकारी संस्था युवक-महिला नेतृत्व, तंत्रज्ञान आणि नव्या उत्पन्न मॉडेल्सद्वारे अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी होतील..डॉ. अच्युत गोडबोले यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), तंत्रज्ञानाचा वापर याबाबत मार्गदर्शन केले. गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनचे प्रकाश दरेकर, ऑस्ट्रेलियातील 'सीएफएचएल'च्या व्यवस्थापकीय संचालिका लिज थॉमस यांनी रेंटल हाऊसिंग को-ऑपरेटिव्ह या विषयावर, नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह अर्बन (एनसीयूआय) दिल्ली येथील संध्या कपूर, आरजे संग्राम खोपडे यांनी सहकार क्षेत्रातील युवा नेतृत्व या विषयावर आयोजित परिसंवादात आपले विचार मांडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.