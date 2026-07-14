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Disability Law: ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना मोठा दिलासा! आता अंतर्गत जखमांनाही अपंगत्व लाभांसाठी पात्र ठरतील; केंद्र सरकारची मोठी घोषणा

Disability Law News: आता केवळ बाह्य व्यंग असलेल्यांनाच नव्हे, तर ॲसिड हल्ल्यामुळे गंभीर अंतर्गत दुखापत झालेल्यांनाही दिव्यांग कायद्याच्या लाभांसाठी पात्र ठरवले जाईल.
Acid Attack Survivors

Acid Attack Survivors

ESakal

Vrushal Karmarkar
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ॲसिड हल्ल्यांमुळे चेहऱ्यावर किंवा शरीरावर केवळ दृश्य व्रणच राहत नाहीत, तर अनेकदा गंभीर अंतर्गत इजा देखील होते. ज्याचा परिणाम पीडितेच्या संपूर्ण आयुष्यावर होतो. आतापर्यंत, ज्या पीडितांना कोणतेही दृश्य व्यंग नव्हते, त्यांना दिव्यांग कायद्यांतर्गत प्रदान केलेले अनेक हक्क आणि लाभ नाकारले जात होते. मात्र केंद्र सरकारने ही परिस्थिती बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

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