Disability Law: ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना मोठा दिलासा! आता अंतर्गत जखमांनाही अपंगत्व लाभांसाठी पात्र ठरतील; केंद्र सरकारची मोठी घोषणा

ॲसिड हल्ल्यांमुळे चेहऱ्यावर किंवा शरीरावर केवळ दृश्य व्रणच राहत नाहीत, तर अनेकदा गंभीर अंतर्गत इजा देखील होते. ज्याचा परिणाम पीडितेच्या संपूर्ण आयुष्यावर होतो. आतापर्यंत, ज्या पीडितांना कोणतेही दृश्य व्यंग नव्हते, त्यांना दिव्यांग कायद्यांतर्गत प्रदान केलेले अनेक हक्क आणि लाभ नाकारले जात होते. मात्र केंद्र सरकारने ही परिस्थिती बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे..केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले आहे की, ॲसिड हल्ल्यात अंतर्गत इजा झालेल्या पीडितांचा आता दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा, २०१६ अंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. या कायद्यात सुधारणा करणारी एक अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे. या वर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले होते की, अशा ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांचाही २०१६ च्या कायद्यात समावेश केला पाहिजे..Bhojshala Case SC Order: ''नमाज पठणासाठी मुस्लिमांना जागा मिळेल'', धार भोजशाला प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे आदेश, हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती नाही.मे २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिल्यानंतर हे प्रकरण उद्भवले, की अपंगत्व कायद्याने केवळ बाह्य विद्रूपता असलेल्या पीडितांनाच नव्हे, तर ॲसिड हल्ल्यामुळे गंभीर अंतर्गत इजा झालेल्यांनाही लाभ द्यावा. न्यायालयाने हे मान्य केले की, बाह्य जखमांप्रमाणेच अंतर्गत जखमांचाही एखाद्या व्यक्तीच्या सामान्य जीवनावर, काम करण्याच्या क्षमतेवर आणि आरोग्यावर तितकाच गंभीर परिणाम होऊ शकतो. या बदलामुळे, अशा पीडितांना अपंगत्व कायद्यांतर्गत प्रदान केलेल्या लाभांचा आणि हक्कांचा फायदा घेता येईल. .यामध्ये शासकीय योजना, पुनर्वसन, शिक्षण आणि रोजगारातील कायदेशीर हक्क आणि इतर मदतीचा समावेश असू शकतो. आता केवळ बाह्य व्रणांच्या अस्तित्वावरच लक्ष केंद्रित केले जाणार नाही, तर ॲसिड हल्ल्यामुळे झालेल्या प्रत्यक्ष शारीरिक नुकसानीचाही विचार केला जाईल. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सरकारने माहिती दिली की, कायद्यात सुधारणा करणारी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्या दिवशी कायदा लागू होईल, त्या दिवसापासून ही सुधारणा अंमलात आल्याचे मानले जाईल..AI in School: १२ वी पूर्वीच सरकारी शाळांमधील मुले बनणार टेक-एक्सपर्ट! भविष्यातील नोकऱ्यांसाठी आजपासून तयारी.सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ ॲसिड हल्ल्यातील पीडित शाहीन मलिक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी निदर्शनास आणून दिले की, २०१६ च्या दिव्यांग व्यक्ती कायद्यामध्ये पूर्वी केवळ बाह्य शारीरिक अपंगत्वाचा समावेश होता. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, अंतर्गत इजा झालेल्या ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांचा समावेश करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.