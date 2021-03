रामायणातला 'राम' आता भाजपचा; विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्ष प्रवेश

नवी दिल्ली - रामायण या लोकप्रिय अशा टीव्ही मालिकेतून घराघरात पोहोचलेल्या प्रभू रामचंद्रांची भूमिका साकारणाऱ्या अरुण गोविल यांनी राजकारणात एन्ट्री केली आहे. अरुण गोविल यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या आधी भाजपमध्ये प्रवेश केला असून ते बंगालमध्ये भाजपचा प्रचार करणार आहेत. अरुण गोविल बंगामध्ये जवळपास 100 हून अधिक प्रचारसभा घेतील असं सांगितलं जात आहे. दिल्लीत भाजपच्या कार्यालयात त्यांनी पक्ष प्रवेश केला. अरुण गोविल यांनी भाजप प्रवेश करण्याआधी ट्विटरवर म्हटलं की, अनेक मोठ्या चुकांच्या तळाशी अहंकार हेच मूळ कारण असतं. अरुण गोविल हे त्यांच्या रामायणातील प्रभू रामचंद्रांच्या भूमिकेमुळे लोकप्रिय झाले आहेत.

Actor Arun Govil, best known for playing lord Ram in Ramayan TV series, joins Bharatiya Janata Party (BJP) in Delhi. pic.twitter.com/ddEfyQGFS2

— ANI (@ANI) March 18, 2021