Tamil Nadu Politics: तामिळनाडूत नवा राजकीय अध्याय, विजय यांचा सत्तेवर दावा, बहुमतासाठी दोन आठवड्यांची शक्यता!

चेन्नई: २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर अभिनेते आणि राजकीय नेते 'थलपती' सी. जोसेफ विजय उद्या (बुधवारी) चेन्नईतील लोकभवन येथे राज्यपाल आर. विश्वनाथ आर्लेकर यांची भेट घेणार असून सत्तास्थापनेचा दावा करणार आहेत.विजय यांच्या तमिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) पक्षाने १०८ जागा जिंकून सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून मजल मारली आहे. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विजय दोन आठवड्यांचा वेळ मागण्याची शक्यता आहे..चेन्नईलगतच्या पनायूर येथील पक्ष मुख्यालयात आज झालेल्या बैठकीत नवनिर्वाचित आमदारांनी विजय यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड केली. सर्व आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्रे प्राप्त केल्यानंतर आज सकाळी पनायूर येथे पक्ष मुख्यालयात हजेरी लावली. यावेळी आमदारांनी एकमताने विजय यांची मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून निवड केली..पक्षाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'टीव्हीके'ने उद्या सकाळी राज्यपालांची वेळ मागितली असून, विजय आमदारांची यादी सादर करून सत्तास्थापनेचा दावा करतील. राज्यपालांच्या निमंत्रणानंतर शपथविधी सोहळा पार पडेल आणि विजय मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. २३४ सदस्यांच्या विधानसभेत बहुमतासाठी ११ जागा कमी असल्याने, विजय सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागण्याची शक्यता आहे. त्यांनी सर्व आमदारांना चेन्नईतच राहण्याचे निर्देश दिले आहेत..दुसरीकडे, मुख्य सचिव एम. साई कुमार यांनी गृहसचिव, पोलिस महासंचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत शपथविधी सोहळ्याच्या नियोजनाबाबत बैठक घेतली. 'टीव्हीके'ने २३३ जागांवर निवडणूक लढवली होती. माजी मुख्यमंत्री आणि अण्णा द्रमुकचे नेते एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यांच्या विरोधातील पक्षाच्या उमेदवाराचा अर्ज बाद झाल्याने एडप्पाडी मतदारसंघात पक्ष निवडणूक लढवू शकला नव्हता.. राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे, की द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक आघाडीतील काही घटक पक्ष विजय यांना पाठिंबा देऊ शकतात. ४७ जागा जिंकणारा अण्णा द्रमुक पक्षही पाठिंबा देण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. विजय यांनी यापूर्वीच सत्तेत वाटा देण्याची तयारी दर्शवली असल्याने काही पक्ष मंत्रिमंडळातील पदांसाठी त्यांना साथ देऊ शकतात..दरम्यान, मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी राज्यपालांकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला असून, नवीन सरकार येईपर्यंत त्यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहण्यास सांगण्यात आले आहे. सचिवालयातून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या नावाच्या पाट्या हटवण्यात आल्या असून नवीन मंत्र्यांसाठी दालने सज्ज केली जात आहेत. १९६७ नंतर प्रथमच तामिळनाडूमध्ये बिगर द्रविडी पक्ष सत्तेवर येत असून, विजय यांनी द्रमुक आणि अण्णा द्रमुकची अनेक दशकांची मक्तेदारी मोडीत काढली आहे.