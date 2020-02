मोहन भागवतांच्या वक्तव्याला सोनम कपूर म्हणाली 'फुलिश'

मुंबई : अधून-मधून वादग्रस्त ट्विट किंवा कमेंट करून कायम चर्चेत राहणारी अभिनेत्री सोनम कपूर आता पुन्हा एकदा वादात सापडली आहे. सोनम कपूरने थेट सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप नोंदवला आहे. ट्विटच्या माध्यमातून तिनं मोहन भागवत यांच्यावर टीका केली आहे. यामुळं सोनम कपूरला ट्विटरवर लक्ष्य केलं जातंय.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

काय म्हणाले होते मोहन भागवत?

मोहन भागवत यांनी गुजरातमधील अहमदाबाद येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. त्यावेळी त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून, मोठा वाद निर्माण झाला. मोहन भागवत म्हणाले होते की, घटस्फोटाच्या घटनांमध्ये सर्वाधिक घटना शिक्षित आणि संपन्न कुटुंबांमध्ये होतात. कारण शिक्षण आणि संपन्नतेमुळं एक प्रकारचा उद्धटपणा येतो. त्यामुळं अशी कुटुंब विभक्त होतात. मोहन भागवत यांच्या या वक्तव्यावरून सोशल मीडियावर उलट-सुलट प्रतिक्रिया पहायला मिळत आहेत. यात आता अभिनेत्री सोनम कपूरनं उडी घेतलीय.

Which sane man speaks like this? Regressive foolish statements https://t.co/GJmxnGtNtv

— Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) February 16, 2020