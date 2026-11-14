देश

Adani 5700 Crore Project : अदानींचा आणखी एक ५ हजार ७०० कोटींचा प्रकल्प थेट ५६ कोटी दाखवला; नागपूरच्या जंगलाचा होणार ऱ्हास, काँग्रेसने केला थेट आरोप

Adani Forest Controversy : अदानी समूहाचा ५ हजार ७०० कोटींचा प्रकल्प थेट ५६ कोटींचा दाखवल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. नागपूरमधील जंगल आणि वनसंवर्धनाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
Adani 5700 Crore Project

Adani 5700 Crore Project

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Congress Allegations Against Adani : अदानी समूहाच्या ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जंगल आणि पर्यावरणाचा बळी दिला जात आहे, अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. अदानींच्या कराडी एनर्जी प्रकल्पाला परवानगी देताना पर्यावरणीय मंजुरीसाठी सुरुवातीला कमी क्षेत्र दाखवण्यात आले. असल्याचा थेट आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे.

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