Adani 5700 Crore Project : अदानींचा आणखी एक ५ हजार ७०० कोटींचा प्रकल्प थेट ५६ कोटी दाखवला; नागपूरच्या जंगलाचा होणार ऱ्हास, काँग्रेसने केला थेट आरोप

Congress Allegations Against Adani : अदानी समूहाच्या ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जंगल आणि पर्यावरणाचा बळी दिला जात आहे, अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. अदानींच्या कराडी एनर्जी प्रकल्पाला परवानगी देताना पर्यावरणीय मंजुरीसाठी सुरुवातीला कमी क्षेत्र दाखवण्यात आले. असल्याचा थेट आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे..१५०० मेगावॅट क्षमतेच्या या प्रकल्पाचे मूल्य ५७७५ कोटी रुपये असताना ते केवळ ५६ कोटी रुपये दाखवण्यात आले. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलाचे मोठे नुकसान झाल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली. नियमानुसार चार टक्के भरणा अपेक्षित असताना केवळ २ कोटी २७ लाख रुपये जमा करण्यात आल्याचे समोर येत आहे. मग उर्वरित रकमेचे काय झाले? सरकारच्या महसुलाचे नुकसान कोणाच्या फायद्यासाठी केले जात आहे? मंत्रालयातील कोणाच्या आशीर्वादाने हा प्रकार सुरू आहे? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला..ग्रीन एनर्जीच्या नावाखाली जंगल आणि गाव उद्ध्वस्त करण्याचे काम सुरू आहे. सुरुवातीला कमी जागा दाखवायची आणि अंतिम मंजुरी देताना जागा वाढवून द्यायची, हा प्रकार म्हणजे अदानींना रेड कार्पेट घालण्याचाच प्रकार आहे. या प्रकल्पासाठी वनक्षेत्र, पर्यावरणीय परिणाम आणि महसुलाचे नुकसान यांची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे. कराडी प्रकल्पासह नियमबाह्य मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पांची चौकशी करून संबंधित मंजुरी तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली..सरकार स्वतः वीज स्वस्तात उपलब्ध करून देऊ शकत नाही आणि दुसरीकडे तब्बल २३ रुपये दराने वीज खरेदी करत असेल, तर ही जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी आहे. ग्रीन एनर्जीच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा हा प्रकार असून यामागील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली..Adani Project Cost Reduction : अदानींच्या साताऱ्यातील ५,६७५ कोटींचा प्रकल्पात थेट ९९ टक्के कपात; सह्याद्री जंगल संवर्धन रक्कमही केली कमी, केंद्र सरकारकडून चौकशीचे आदेश.एका बाजूला नागरिकांना वन्यजीवांच्या हल्ल्यापासून संरक्षण देण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे, तर दुसरीकडे अदानी-अंबानींसारख्या उद्योगसमूहांना जंगलातील जमिनी देण्याचा सपाटा सुरू आहे. जंगल वाचवण्याच्या आणि पर्यावरण संतुलनाच्या गप्पा मारायच्या आणि प्रत्यक्षात जंगलतोडीला परवानगी द्यायची, हा दुटप्पीपणा आहे. नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी तातडीने ठोस कृती आराखडा तयार करावा, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.