Adani LIC fund: अदानींना मिळणार होता ‘एलआयसी’चा निधी; ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’चा खळबळजनक गौप्यस्फोट

न्यूयॉर्क, नवी दिल्ली : 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निकटवर्तीय असलेले उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या मालकीच्या कंपन्यांमध्ये सर्वसामान्य करदाते आणि गुंतवणूकदार यांचा पैसा असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील (एलआयसी) ३.९ अब्ज डॉलर एवढ्या निधीची थेट गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव सरकारी अधिकाऱ्यांनी तयार करत त्याला मान्यताही दिली होती..असा खळबळजनक गौप्यस्फोट 'वॉशिंग्टन पोस्ट' या जागतिक कीर्तिच्या वर्तमानपत्राने केल्यानंतर अर्थक्षेत्रामध्ये मोठी खळबळ निर्माण झाली आहे. विरोधकांनी याच मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरले असतानाच 'एलआयसी'ने मात्र या आरोपांचे खंडन केले आहे..वॉशिंग्टन पोस्टचे पत्रकार प्राशू वर्मा आणि रवी नायर यांनी या संदर्भातील काही अंतर्गत व्यवहाराची कागदपत्रे मिळविली होती. यानुसार या सगळा आराखडा २०२५ मध्येच आखण्यात आला होता. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या या उद्योगसमूहावरील कर्ज फेडीसाठीचा दबाव वाढू लागल्याने हा 'एलआयसी'चा निधी वळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता..हा आराखडा तयार करण्यात वित्त विभाग (डीएफएस), अर्थ मंत्रालय, एलआयसी आणि सरकारची थिंक टँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नीती आयोगातील अधिकाऱ्यांचाही यात समावेश होता. अदानी समूहावर अमेरिकेमध्ये लाचखोरीचे आरोप झाल्यानंतर अन्य परकी गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करण्यासाठी हात आखडताच घेतला होता, असे यासंबंधीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..देशातील सर्वसामान्य गुंतवणूकदार आणि मध्यमवर्गीयांची गुंतवणूक असलेल्या 'एलआयसी'ला अदानी समूहाच्या कॉर्पोरेट बाँडमध्ये ३.४ अब्ज डॉलर एवढी गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. तसेच या समूहाचा भाग असलेल्या 'अदानी ग्रीन एनर्जी' आणि 'अंबुजा सिमेंट' यांच्यातील इक्विटी वृद्धीसाठी ५०७ दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता..सरकारच्या दहा वर्षांच्या सिक्योरिटीजमधील गुंतवणुकीपेक्षा अदानींच्या बाँडमधून ८.२ टक्क्यांपर्यंतचा परतावा मिळू शकतो. सरकारच्या पातळीवर हेच प्रमाण केवळ ७.२ टक्के एवढे असल्याचे अर्थमंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले होते..गुंतवणूक वाढावी म्हणूनपुढे हे सगळे नियोजन ३० मे २०२५ मध्ये मार्गी लागले होते. अदानी बंदरे आणि विशेष आर्थिक क्षेत्राने (एपीएसईझेड) विद्यमान कर्जाचे पुनर्गठन करण्यासाठी तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांचे बाँड जारी करण्याची घोषणा केली होती. या सगळ्यामध्ये फक्त एकच गुंतवणूकदार होता तो म्हणजे 'एलआयसी'. सरकारच्या या निर्णयावर चोहोबाजूंनी टीका झाली होती. एकीकडे अदानी उद्योगसमूहावरील कर्जाचा भार वाढत चालला असताना गुंतवणूकदारांचा या समूहावरील विश्वास वाढावा आणि त्यांनी देखील यासाठी पुढाकार घ्यावा या उद्देशानेच अर्थमंत्रालय, एलआयसी आणि नीती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी हे नियोजन आखले होते, असे स्पष्ट झाले आहे..विद्यमान सरकार हे अदानींच्या पाठीशी उभे आहे. या समूहाला कोणतीही क्षती पोचू नये म्हणून ते पुरेपूर काळजी घेईल. 'एलआयसी'मधील गुंतवणूक ही प्रामुख्याने गरीब आणि सर्वसामान्यांची असते. उद्या या गुंतवणुकीचे काही झाले तर सरकारलाच यातून मार्ग काढावे लागेल.- हेमींद्र हजारी, अर्थतज्ज्ञ.