देश

Adani LIC fund: अदानींना मिळणार होता ‘एलआयसी’चा निधी; ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’चा खळबळजनक गौप्यस्फोट

Adani Controversy: वॉशिंग्टन पोस्ट’चा गौप्यस्फोट; अदानी समूहातील गुंतवणुकीवर नवे वादळ अमेरिकन दैनिकाने उघड केलेल्या अहवालानुसार एलआयसीच्या ३.९ अब्ज डॉलर निधीचा अदानी समूहात वळविण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला होता, ज्यामुळे अर्थवर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
Adani LIC fund

Adani LIC fund

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

न्यूयॉर्क, नवी दिल्ली : ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निकटवर्तीय असलेले उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या मालकीच्या कंपन्यांमध्ये सर्वसामान्य करदाते आणि गुंतवणूकदार यांचा पैसा असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील (एलआयसी) ३.९ अब्ज डॉलर एवढ्या निधीची थेट गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव सरकारी अधिकाऱ्यांनी तयार करत त्याला मान्यताही दिली होती.

Loading content, please wait...
economy
LIC
Adani
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com