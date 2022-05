कोरोना (Corona) महामारीच्या काळात काय चूक झाली आणि काय बरोबर झाले हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. पुढच्या साथीच्या आजाराच्या वेळी जग अधिक चांगल्या प्रकारे तयार होईल आणि तसे करण्यासाठी देश जागतिक महामारी करारला (Global Pandemic Treaty) सहमती देईल, असा विश्वास सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अदार पूनावाला (adar poonawalla) यांनी व्यक्त केला. (adar poonawalla said, Everyone knows what went wrong and what went right in the Corona period)

स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे जागतिक आर्थिक मंचाच्या पार्श्‍वभूमीवर एका वेगळ्या बैठकीत त्यांनी एनडीटीव्हीला सांगितले की, मी इथल्या प्रत्येक व्यासपीठाचा वापर करून कोणत्या ना कोणत्या जागतिक महामारी कराराचा मसुदा तयार करण्यास उत्सुक आहे. मग ते जागतिक नेते असो किंवा बहुपक्षीय संघटना असो. त्यांच्या एकत्र येण्याने जागतिक एकता वाढण्यास मदत होईल.

या साथीच्या आजारात काय चूक झाली आणि काय बरोबर झाले हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. लसीच्या कच्च्या मालाची देवाणघेवाण करणे, लस प्रमाणपत्रांचे प्रमाणीकरण, क्लिनिकल चाचण्यांचे जागतिक सामंजस्य आणि उत्पादन, आणखी लसींचा समावेश करणे आणि जगभरात उपचार उपलब्ध करून देण्यात चुकीचे झाले आहे, असेही अदार पूनावाला (adar poonawalla) म्हणाले.

...जी संक्रमणास प्रतिबंध करेल

लसीने (vaccine) रुग्णालयात दाखल होण्यास आणि गंभीर आजारांना प्रतिबंध केला आहे. परंतु, भविष्यातील उत्परिवर्ती प्रकारांना सामोरे जाण्यासाठी आणि संक्रमणास प्रतिबंध करण्यासाठी वास्तविक संशोधन अद्याप चालू आहे. यास थोडा वेळ लागेल आणि कदाचित एक किंवा दोन वर्ष लागतील. आम्ही एक लस पाहण्यासाठी सक्षम होऊ जी संक्रमणास प्रतिबंध करेल, असे अदार पूनवाला (adar poonawalla) म्हणाले.

पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यास उत्सुक

आम्ही इंधन सेल आणि इलेक्ट्रोलायझर बनवण्याचे तंत्रज्ञान असलेली स्विस कंपनी विकत घेतली आहे. जर तुम्ही हरित ऊर्जेबद्दल बोलत असाल तर तुम्हाला सौर आणि वाऱ्याचे हायड्रोजनमध्ये रूपांतर करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची गरज आहे. त्यामुळे मी भारतात माझ्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यास उत्सुक आहे. अशी काही धोरणे आहेत जी तुम्ही समजू शकता आणि सौर आणि पवन क्षेत्रात कुठे गुंतवणूक करावी हे ठरवू शकता, भविष्यातील योजनांची माहिती देताना पूनवाला म्हणाले.