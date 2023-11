Aditya L1: सूर्याच्या अभ्यासाठी निघालेलं आदित्य L1 यान अंतिम टप्प्यात, लवकरच...; इस्रो प्रमुखांची महत्वाची माहिती

By

नवी दिल्ली : सूर्याच्या अभ्यासासाठी अवकाशात झेपावलेलं भारताचं आदित्य L1 यानं हे आता आपल्या मिशनच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचलं आहे. लवकरच ते आपलं उद्दीष्ट गाठेल, अशी महत्वाची माहिती भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (इस्रो) प्रमुख एस. सोमनाथ यांनी दिली आहे. तसेच त्याची तारीख किती असेल हे देखील त्यांनी सांगितलं. (Aditya L1 spacecraft is nearing its final phase says ISRO chief)

'या' दिवशी यान पोहोचणार

एस. सोमनाथ म्हणाले, "आदित्य एल वन मोहिम सध्या आपल्या मार्गावर व्यवस्थितपणे मार्गस्थ होत आहे. ते जवळपास त्याच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचलं आहे. L1 पॉईंटपर्यंत पोहोचण्यासाठीची शेवटची तयारी युद्धपातळीवर सुरु आहे. हे यान L1 पॉईंटला ७ जानेवारी २०२४ ला अंतिम तयारी सुरु होईल, असंही त्यांनी सांगितलं" (Latest Marathi News)