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Kotwa Dham: अयोध्या, वाराणसीनंतर आता 'कोटवा धाम'; योगी सरकारचा आणखी एक मोठा पर्यटन प्रकल्प, नक्की भेट द्या

Best spiritual places to visit in Uttar Pradesh: सतनाम पंथाच्या प्रमुख तपोस्थळाला आधुनिक रूप; कोटवा धाम विकासासाठी २ कोटींपेक्षा अधिक निधी, यात्री निवास, स्वच्छतागृह, वस्त्रपरिवर्तन कक्षासह पायाभूत सुविधा उभारणीला वेग
Yogi Government Plans Major Tourism Boost with Development of Kotwa Dham

Yogi Government Plans Major Tourism Boost with Development of Kotwa Dham

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर प्रदेश सरकार राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) अंतर्गत येणाऱ्या धार्मिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक पर्यटनस्थळांचा विकास वेगाने करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून लखनऊलगतच्या बाराबंकी जिल्ह्यातील सिरौली गौसपूर तहसीलमधील प्रसिद्ध कोटवा धाम येथील बाबा जगजीवनदास मंदिर आणि समाधीस्थळाचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास केला जाणार आहे.

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