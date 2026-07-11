Kotwa Dham: अयोध्या, वाराणसीनंतर आता 'कोटवा धाम'; योगी सरकारचा आणखी एक मोठा पर्यटन प्रकल्प, नक्की भेट द्या

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) अंतर्गत येणाऱ्या धार्मिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक पर्यटनस्थळांचा विकास वेगाने करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून लखनऊलगतच्या बाराबंकी जिल्ह्यातील सिरौली गौसपूर तहसीलमधील प्रसिद्ध कोटवा धाम येथील बाबा जगजीवनदास मंदिर आणि समाधीस्थळाचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास केला जाणार आहे..'मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना' अंतर्गत या प्रकल्पासाठी एकूण २०२.५१ लाख रुपये (२ कोटींहून अधिक) मंजूर करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून सतनाम पंथाशी संबंधित या पवित्र स्थळाची ओळख अधिक व्यापक करण्याबरोबरच भाविकांसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे..पर्यटन मंत्र्यांची घोषणाउत्तर प्रदेशचे पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री जयवीर सिंह यांनी सांगितले की, समर्थ साहेब बाबा जगजीवनदास यांनी स्थापन केलेला सतनाम पंथ सत्य, समता आणि सामाजिक सलोखा यांचा संदेश देणारा आहे. या ऐतिहासिक स्थळाच्या विकासासाठी पहिल्या टप्प्यात १५० लाख रुपयांचा निधी जारी करण्यात आला आहे..उभारल्या जाणार आधुनिक सुविधाकोटवा धाम येथे येणाऱ्या भाविकांसाठी विविध पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.भाविकांच्या निवासासाठी ६०.५१ लाख रुपये खर्चून आधुनिक यात्री निवास बांधला जाईल. स्वच्छतेसाठी १३.०७ लाख रुपये खर्चून सुसज्ज स्वच्छतागृह उभारले जाईल. महिला आणि इतर भाविकांसाठी ३६.१३ लाख रुपये खर्चून वस्त्रपरिवर्तन कक्ष उभारण्यात येणार आहे.याशिवाय भव्य प्रवेशद्वार, आकर्षक भित्तीचित्रे, सजावटीचे स्तंभ, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, मंदिर परिसराचे सुशोभीकरण तसेच पेव्हर ब्लॉक बसविण्याची कामेही केली जाणार आहेत..कोटवा धामचे धार्मिक महत्त्वकोटवा धाम हे सतनाम पंथाचे प्रमुख तपोस्थळ मानले जाते. येथे बाबा जगजीवनदास यांचे सुमारे ३५६ वर्षे जुने मंदिर आणि समाधीस्थळ आहे.दरवर्षी माघ शुक्ल सप्तमीला बाबा जगजीवनदास यांचा जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या सोहळ्यासाठी बाराबंकीसह बहराइच, गोंडा, बलरामपूर, सुलतानपूर, अमेठी, अयोध्या, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव आणि कानपूर येथून लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात..पर्यटनाला मिळणार नवी चालनापर्यटन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये ५७.३४ लाखांहून अधिक पर्यटकांनी बाराबंकी जिल्ह्याला भेट दिली. पर्यटकांची वाढती संख्या लक्षात घेता कोटवा धाम विकास प्रकल्पामुळे धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळण्याबरोबरच स्थानिक रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेलाही मोठा हातभार लागण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.