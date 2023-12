लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतील 45 खासदारांचे निलंबन; आतापर्यंत 92 सदस्य आऊट

नवी दिल्ली- संसदेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी सदस्यांवर कारवाईचा बडगा उचलण्यात येत आहे. काही वेळापूर्वी लोकसभेतील ३३ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. त्यानंतर आता राज्यसभेतील ४५ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीपर्यंत सदस्यांचे निलंबन कायम राहील. आज दिवसभरात ७८ खासदारांचे निलंबन झाले आहे. ( After Lok Sabha now 34 MPs of Rajya Sabha suspended for remainder of Winter Session disrupting Parliament proceedings)