Manipur Violence : मणिपूरच्या कांगपोकपीमध्ये गोळीबारात 2 दंगलखोर ठार, मृतदेहांसह लोक रस्त्यावर

काँग्रेस नेते राहुल गांधी सध्या मणिपूर दौऱ्यावर आहेत. अशातच येथील कांगपोकपीमध्ये गोळीबारा झाला. यामध्ये 2 दंगलखोर ठार झाले आहेत. तर पाच जण जखमी झाले आहेत. (After lull of 16-days, three killed in Manipur as rioters fire at army)

मणिपूरच्या कांगपोकपी जिल्ह्यातील हरोथेल गावात गुरुवारी सकाळी सुरक्षा कर्मचार्‍यांशी झालेल्या चकमकीत दोन संशयित दंगलखोर ठार झाले असून आणि पाच जण जखमी झाले आहेत.

लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, आणखी एक दंगलखोर ठार झाला आहे, परंतु घटनास्थळी अधूनमधून गोळीबार होत असल्याने मृतदेह अद्याप ताब्यात मिळाला नाही. हा परिसर राजधानी इंफाळपासून सुमारे 20 किमी अंतरावर आहे.(Latest Marathi News)

या घटनेनंतर दंगलखोरांच्या समुदायातील सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानापर्यंत मृतदेहासह मोर्चा काढण्याची धमकी दिली. मात्र, पोलिसांनी त्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा काढण्यापासून रोखले. यामुळे मोर्चात सहभागी झालेले लोक हिंसक झाले. यावेळी जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि लाठीचार्ज केला. (Latest Marathi News)

मणिपुरात ३ मे रोजी पहिल्यांदा हिंसाचार झाला. त्यानंतर सातत्याने हिसांचाराच्या घटना घडत आहेत. मणिपुरात गेल्या ५८ दिवासांपासून हिसांचाराच्या घटना घडत आहेत. या दोन गटाच्या हिसांचारात आतापर्यंत राज्याचं कोट्यवधीचं नुकसान झालं आहे.(Latest Marathi News)