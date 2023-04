नवी दिल्ली : भाजपच्या प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्या भडकाऊ भाषणानंतर आता हिंदुत्ववादी कार्यकर्ती काजल हिंदुस्तानी अशाच प्रकरणात चर्चेत आली आहे. काजल हिंदुस्तानीनं राम नवमीवेळी केलेल्या भाषणामुळं गुजरातमध्ये दंगल उसळल्याचं पोलीस तपासात समोर आलं आहे. या महिलेला पोलिसांनी हेटस्पीच प्रकरणी अटक केली असून कोर्टानं त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या कारवाईमुळं दिवसभर सोशल मीडियामध्ये नुपूर शर्मा आणि काजल हिंदुस्तानी या दोघीही ट्रेडिंगमध्ये होत्या. (After Nupur Sharma now Kajal Hindustani arrested riot broke out on Ram Navami due to hate speech)

काजल हिंदुस्तानी या महिलेनं काही दिवसांपूर्वी एका मुलाखतीत बोलताना म्हटलं होतं की, "आज देशात कोणी हिंदूनं श्वास जरी घेतला तरी लोकांना ते हेटस्पीच वाटतं. 'लढून पाकिस्तान मिळवला आणि हसत हसत हिंदुस्तान घेऊ' या गोष्टीचं त्यांना वाईट वाटताना हिंदू आपल्याच देशात का राहत आहेत? असंही त्यांना वाटतं. त्या लोकांना हिंदू काफीर वाटतात. पीएफआयची योजना होती की, २०४७ पूर्वी भारताला इस्लामिक राष्ट्र बनवलं जावं"

का झाली अटक?

काजल हिंदुस्तानी या महिलेच्या अटकेचं प्रमुख कारण म्हणजे राम नवमीच्या दिवशी तीनं केलेलं विधान. उना इथं राम नवमीनिमित्त आयोजित शोभायात्रेत काजल हिंदुस्तानी गेली होती. या कार्यक्रमात सुमारे ३० हजार लोक होते. यावेळी भाषणात काजलनं 'लव्ह जिहाद', 'लँड जिहाद'सह अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं. त्यानंतर ती पोलिसांच्या निशाण्यावर आली होती.