आंदोलकांनी तिरंगा उंचावल्यानंतर वाचला पोलिसाची जीव!

अहमदाबाद : नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयकावरून सारा देश पेटलेला असताना गुजरातमधील अहमदाबादमध्ये एका वेगळ्याच घटनेचे दर्शन झाले. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय, ज्यात आंदोलकांनी पोलिसांना घेरले आहे. यात पोलिस स्वतःचा जीव वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यावेळी आंदोलकांनीही त्यांना वाचवण्यासाठी जीव लावून प्रयत्न केले.

अहमदाबादमधील शाह-ए-आलम भागात प्रचंड गोंधळ उडाला होता. या भागात आंदोलकांनी पोलिसांना घेराव घातला होता. यात डीसीपी, एसीपी निरिक्षकांसह 19 पोलिस जखमी झाले. यातील एक पोलिस गंभीर जखमी आहे. या पोलिसाला आंदोलक मारहाण करत होते, तेव्हा तेथील काही जणांनी तिरंगा उंचावला ज्यामुळे त्या पोलिसाचा जीव वाचला. ज्यावेळी पोलिसांवर दगडफेक होत होती, त्या वेळी इतर तरूणांनी त्यांच्याभोवती साखळी केली व पोलिसांना वाचवले. विशेष म्हणजे हे सर्व तरूण आंदोलक होते.

अहमदाबादमधल्या हिंसाचारात पोलिसांनी 32 जणांना ताब्यात घेतले आहे. पोलिस सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत. त्याप्रमाणे इतरांनाही ताब्यात घेतले जाईल.

Ashish Bhatia, Police Commissioner, Ahmedabad on violence in Shah Alam area of the city: We have detained around 32 people, we are registering FIR. We are identifying others based on CCTV footage. 19 police personnel were injured in the incident. #CitizenshipAmendmentAct https://t.co/aioqj7vNbB pic.twitter.com/gQHVVh49Rs

— ANI (@ANI) December 19, 2019