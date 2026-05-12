अग्निवीर आणि सैनिक श्रेणी वेगळी, ड्युटीवर मृत्यू झाल्यास पेन्शन अन् इतर लाभासाठी दावा करता येणार नाही; केंद्राने केलं स्पष्ट

Agniveer Category Different From Regular Army Government Clarifies अग्निवीर हे नियमित सैनिकांप्रमाणे एक-समान श्रेणीत, वर्गात मोडत नसल्यामुळे, कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतन आणि अन्य लाभांबाबतीत समानतेचा दावा अग्निवीराचे कुटुंबीय करू शकत नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे नुकतीच दिली..अग्निवीर आणि नियमित सैनिक यांच्यातील फरक संविधानात्मकदृष्ट्या वैध असून, 'अग्निपथ' योजना ही सध्याच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केलेली एक अल्पकालीन सेवा योजना असल्याचेही केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे..पंतप्रधान मोदी ६ दिवस युरोप दौऱ्यावर; UAE, इटलीसह ५ देशांना देणार भेट.अग्निवीर हे नियमित सैनिकांच्या समान कक्षेत मोडत नाहीत, अग्निवीरांची नियुक्ती चार वर्षांच्या निश्चित कालावधीसाठी केली असली तरी सशस्त्र दलांमधील निवृत्तिवेतन लाभ आणि इतर आर्थिक भत्ते हे दीर्घकालीन सेवेशी जोडलेले असल्याचे केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले..दोन वेगवेगळ्या सैनिकी वर्गामध्ये समानता असू शकत नाही, हे वर्गीकरण आणि त्यातील फरक यांचा 'अग्निपथ' योजनेच्या उद्दिष्टांशी तार्किक संबंध आहे आणि म्हणूनच, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ अन्वये हे वर्गीकरण हे घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या योजनेच्या सेवाशर्ती आधीच स्वीकारल्यामुळे, मृत अग्निवीराची आई पूर्वलक्षी प्रभावाने नियमित सैनिकांचे सेवालाभ अग्निवीर श्रेणीला लागू करण्याची मागणी करू शकत नाही..ज्योतीबाई नाईक यांची याचिकागेल्या वर्षी मेमध्ये 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान सीमेपलीकडून झालेल्या गोळीबारात हुतात्मा झालेले अग्निवीर मुरली नाईक यांच्या आई, ज्योतीबाई नाईक यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. नियमित सैनिकांना मिळणाऱ्या लाभांप्रमाणेच लाभ मिळावेत, अशी मागणी त्यांनी या याचिकेद्वारे केली आहे.