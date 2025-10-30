Agnipath Scheme: माजी अग्निवीरांचा प्राधान्याने विचार करा; केंद्र सरकारचे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश

नवी दिल्ली : खासगी सुरक्षा एजन्सी आणि प्रशिक्षण संस्थांमधील नोकरीसाठी माजी अग्निवीरांना प्राधान्याने संधी देण्यात यावी, असे निर्देश केंद्र सरकारने विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत..अग्निवीरांना लष्करामध्ये काम करण्याचा अनुभव असल्याने त्यांचा प्रथम विचार केला जावा, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून हे निर्देश देण्यात आले. लष्करामधील नोकरीचा कालावधी संपल्यानंतर अग्निवीरांना पुन्हा कामाची संधी मिळावी म्हणून केंद्र सरकार आग्रही आहे..लष्करामध्ये तरुणांना काम करण्याची संधी मिळावी या उद्देशानेच जून- २०२२ मध्ये अग्निपथ नियुक्ती योजनेला प्रारंभ करण्यात आला होता. यात प्रामुख्याने साडेसतरा ते २१ वर्षे या दरम्यान वय असणाऱ्या तरुणांना चार वर्षे लष्करी सेवेमध्ये काम करण्याची संधी दिली जाते..यातील २५ टक्के उमेदवारांना आणखी पंधरावर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवेत सामावून घेण्यात येते. अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीचा चार वर्षांचा कालावधी हा पुढील वर्षी संपुष्टात येत आहे. केंद्र सरकारने माजी अग्निवीरांसाठी आसाम रायफल्स आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांमध्ये कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) आणि रायफलमन ही पदे राखीव ठेवली आहेत..Crime: हत्या कशी करायची? इंटरनेटवरून पद्धत शिकली; मास्टरमाइंड कट रचून दाजीला संपवलं, मेव्हणीनं असं का केलं?.केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) आणि सीमा सुरक्षा दलात (बीएसएफ) देखील अग्निवीरांसाठी काही जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. सरकारने माजी अग्निवीरांसाठी कमाल वयोमर्यादा आणि शारीरिक क्षमता चाचणीची अट शिथिल केल्याने त्यांची सहज नियुक्ती होऊ शकते. केंद्र सरकारशी संबंधित विविध संस्था आणि विभागांनी देखील माजी अग्निवीरांना सेवेत काम करण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.