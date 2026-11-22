केंद्र सरकारने 'अग्निपथ' योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या अग्निवीरांच्या विवाह नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल केल्याची माहिती समोर आली आहे. नव्या नियमानुसार, दोन वर्षांचा सेवा विस्तार स्वीकारणाऱ्या अग्निवीरांना प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विवाह करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. आतापर्यंत अग्निवीरांना संपूर्ण सेवा कालावधीत विवाह करण्यास मनाई होती. त्यामुळे नव्या निर्णयामुळे अग्निवीर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दोन वर्षांच्या सेवा विस्ताराचा पर्याय निवडणाऱ्या अग्निवीरांना सुरुवातीला सुमारे एक महिन्याचे अतिरिक्त प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागेल. त्यानंतर त्यांना विवाह करता येईल. या सेवा विस्ताराच्या कालावधीला 'सेवेचा दुसरा टप्पा' (Second Tour of Duty) असे संबोधले जात आहे. मात्र, या नियमबदलाबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. ही माहिती विश्वासार्ह सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आली आहे..काय होते अग्निवीरांसाठी जुने नियम?अग्निपथ योजनेच्या जुन्या नियमांनुसार, भरतीच्या वेळी उमेदवार अविवाहित असणे आवश्यक होते. तसेच चार वर्षांच्या संपूर्ण सेवा कालावधीत त्यांना विवाह करता येत नव्हता. आता दोन वर्षांचा सेवा विस्तार घेणाऱ्या अग्निवीरांना प्रशिक्षणानंतर विवाहाची मुभा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे..Police Jobs: चार वर्षांची सैन्यसेवा पूर्ण करणाऱ्या २८२ अग्निवीरांना सरकारी नोकरीची संधी.पहिल्या तुकडीचा चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्णअग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या पहिल्या तुकडीचा चार वर्षांचा सेवा कालावधी पूर्ण होत आहे. भारतीय नौदलाने सर्वप्रथम या योजनेअंतर्गत भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. नियमानुसार, गुणवत्तेच्या आधारावर २५ टक्के अग्निवीरांना कायमस्वरूपी सेवेत संधी देण्यात आली आहे. तर उर्वरित अग्निवीरांना दोन वर्षांच्या सेवा विस्ताराचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. भारतीय लष्कर आणि हवाई दलातील पहिल्या तुकडीलाही अशाच प्रकारची संधी मिळणार आहे..दरम्यान, ४ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दोन वर्षांच्या सेवा विस्ताराच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचे सांगितले जाते. या व्यवस्थेनुसार, सहा वर्षांचा सेवा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर ७५ टक्के अग्निवीरांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे या बदलाकडे अग्निवीरांच्या भविष्यातील सेवासंधींच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.