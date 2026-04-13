हनीमूनच्या रात्री वधूच्या धक्कादायक अटी, संबंध ठेवण्यासाठी ९० लाखांची मागणी; पैसे न दिल्यानं केलं भयंकर कांड

वधूने लग्नाच्या पहिल्याच रात्री शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी पतीसमोर तब्बल ९० लाख रुपयांची मागणी केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे ही घटना घडली. इतकंच नाही, तर रक्कम न दिल्याने तिने सासरच्या कुटुंबाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केल्याचंही समोर आलं आहे. याप्रकरणी तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, हाथरस येथील एका तरुणीसोबत आग्रा येथील तरुणाचा विवाह झाला होता. सासरी आल्यानंतर पहिल्याच रात्री तिने पतीला, "शारीरिक संबंध ठेवायचे असतील तर मला ९० लाख रुपये पाहिजेत," अशी मागणी केली. तसेच, तिला हे लग्न मान्य नसून ती केवळ पैशांसाठी विवाह केल्याचंही तिने पतीला सांगितलं..Loni Kalbhor Crime : घरगुती वादातून विवाहितेने माहेरच्या नातेवाईकांकडून पतीवर केला जीवघेणा हल्ला; चार जणांवर गुन्हा दाखल.तिची ही मागणी ऐकताच तरुणाच्या पायाखालची जमीनच सरकली. पती आणि सासरकडील मंडळींनी एवढी मोठी रक्कम देण्यास नकार दिल्यानंतर दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला. त्यानंतर तरुणीने माहेरच्या लोकांना बोलावले. तिचे नातेवाईक काही गुंडांसह सासरी पोहोचले आणि घराला बाहेरून कुलूप लावत संपूर्ण कुटुंबाला बंदिस्त केले. त्यांनी घरातील स्वयंपाकासाठी असलेली गॅस वाहिनी तोडून गॅस गळती घडवून आणत घराला आग लावण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे सर्वांना जिवंत जाळण्याचा त्यांचा हेतू होता..Crime: पतीनं दुसऱ्या व्यक्तीसोबत नको त्या अवस्थेत पाहिलं, नंतर प्रियकरानंही सोडलं; निराशेतून १९ वर्षीय तरुणीनं जीवन संपवलं .दरम्यान, पीडित कुटुंबाने आरडाओरड करून शेजाऱ्यांची मदत घेत आपला कसाबसा जीव वाचवला. या गोंधळात तरुणी आणि तिच्या माहेरच्या साथीदारांनी सासूचे दागिने आणि इतर मौल्यवान सामान घेऊन पळ काढला. अखेरीस पीडित कुटुंबाने पोलिसांत धाव घेतली. याप्रकरणी पोलिसांनी तरुणी, तिचे वडील आणि इतर काही जणांविरोधात गंभीर गुन्हा दाखल केला असून आरोपींचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.