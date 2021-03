आग्र्यात भीषण अपघात; स्कॉर्पियो-ट्रकच्या धडकेत 8 जण जागीच ठार तर 4 जखमी

आग्रा : उत्तर प्रदेशातील आग्र्यामध्ये एक भीषण अपघात घडला आहे. एका स्कॉर्पियो कारची ट्रकशी धडक झाली असून या दुर्घटनेत जवळपास 8 लोकांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. हा अपघात इतका जबरी होता की काही क्षणातच स्कॉर्पियो कारमधील 8 जणांचा त्याक्षणीच मृत्यू झाला तर चार लोक सध्या जबर जखमी झाले आहेत.

Agra: Eight people died in a collision between a truck and a car in Etmauddaula area today morning. "Four people are injured and have been rushed to a hospital. The truck is from Nagaland & the car is bearing registration number of Jharkhand," says SP City Botre Rohan Pramod. pic.twitter.com/ZozBcoscLm

— ANI UP (@ANINewsUP) March 11, 2021