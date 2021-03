गिरिराज सिंह शशी थरुरांच्या कानात काय खुसफुसले? थरुरांनी स्वत:चं दिलं शालजोडीतलं उत्तर

नवी दिल्ली : संसदेतील बजेट सत्राचा दुसरा टप्पा चांगलाच गोंधळाचा ठरला आहे. शेतकरी आंदोलन, महागाई यासहित विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर अनेक मुद्यांवर हल्लाबोल केला आहे. यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्हीही सदनांची कार्यवाही वारंवार मध्ये रोखावी लागली. या दरम्यान संसद परिसरात नेत्यांच्या भेटीगाठीचे फोटो समोर आले आहेत. सोशल मीडियावर काल असाच एक फोटो समोर आलाय ज्यामध्ये काँग्रेस आणि भाजपचे दोन वरिष्ठ नेते अत्यंत जवळ येऊन बोलताना दिसत आहेत.

This was when i told @girirajsinghbjp that a Department of Fisheries in a larger Ministry of Animal Husbandry is not the same as a Ministry of Fisheries, which @inCIndia & @RahulGandhi have rightly been asking for (& as i have done since 2014) https://t.co/NTOwVlYq4V

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 10, 2021