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आधी गाडण्याची तयारी केली, नंतर पतीची हत्या; ४५ दिवसांनी पत्नीचं कांड समोर

Agra Murder Case आग्र्यात पतीची हत्या करून त्याचा मृतदेह पत्नीने बाथरूममध्ये गाडल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी पत्नीला ताब्यात घेतलं असून अधिक चौकशी केली जात आहे.
Agra Murder Case

Agra Murder Case: Wife Held After Shocking Discovery

Esakal

सूरज यादव
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पत्नीने पतीची हत्या करून त्याचा मृतदेह बाथरूममध्ये गाडून टाकला होता. हा प्रकार तब्बल दीड महिन्यांनी उघडकीस आला. महिलेनं शांत डोक्यानं पतीची हत्या केली आणि त्यानंतर मिस्त्री बोलावून बाथरूममध्ये फरशी बसवून घेतली. बरेच दिवस पती न दिसल्यानं कुणी विचारणा केली तर पत्नी रूबी बाहेर गेलेत येतील असं सांगत होती. शेवटी कुटुंबियांना संशय आला आणि पोलिसांनी केलेल्या चौकशीनंतर धक्कादायक खुलासा झाला. Bathroom Burial Horror: Agra Murder Case Exposed

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