आधी गाडण्याची तयारी केली, नंतर पतीची हत्या; ४५ दिवसांनी पत्नीचं कांड समोर

पत्नीने पतीची हत्या करून त्याचा मृतदेह बाथरूममध्ये गाडून टाकला होता. हा प्रकार तब्बल दीड महिन्यांनी उघडकीस आला. महिलेनं शांत डोक्यानं पतीची हत्या केली आणि त्यानंतर मिस्त्री बोलावून बाथरूममध्ये फरशी बसवून घेतली. बरेच दिवस पती न दिसल्यानं कुणी विचारणा केली तर पत्नी रूबी बाहेर गेलेत येतील असं सांगत होती. शेवटी कुटुंबियांना संशय आला आणि पोलिसांनी केलेल्या चौकशीनंतर धक्कादायक खुलासा झाला. Bathroom Burial Horror: Agra Murder Case Exposed.आग्र्यातील रेणुका धाम कॉलनीत राहणारे ४४ वर्षीय सुरेंद्र शर्मा १८ मे पासून बेपत्ता होते. ८ दिवसांनी ते बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल झाली. कुटुंबियांनी नातेवाईकांकडे फोन करून चौकशी केली, ओळखीच्यांना विचारलं. पण सुरेंद्र कुठे गेले काहीच थांगपत्ता लागत नव्हता..Nagpur: पती गणेशच्या सुपारी दिली अमनला, पत्नीनेच काढला काटा.दरम्यान, सुरेंद्र यांची पत्नी प्रत्येकाला एकच वाक्य सांगायची की ते बाहेर कुठे तरी गेलेत आणि परत येतील. जवळपास ४५ दिवस हे सगळं सुरू होतं. पोलीस चौकशी सुरू झाली तेव्हा तपासात काही गोष्टींचा ताळमेळ लागत नव्हता. सुरेंद्र यांच्या भावानेही काही ठिकाणी चौकशी केली आणि तेव्हा पत्नीवरच संशय व्यक्त केला..पोलीस एका दुसऱ्या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी पुन्हा सुरेंद्रच्या घरी पोहोचली. अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पत्नीचं वागणं संशयास्पद वाटलं. यानंतर अधिकाऱ्यांनी बारकाईने घराची झडती घेण्याचा निर्णय घेतला आणि यानंतरच सगळा उलगडा झाला..पोलिसांनी बाथरूममध्ये फरशीचं काम नुकतंच केल्याचं दिसलं. जेव्हा सीमेंट हटवलं आणि खाली माती दिसली. त्यातून सुरेंद्र यांचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. दीड महिन्यांपासून कुटुंब त्याच घरात बसून बाहेर सुरेंद्र यांची चौकशी करत होते आणि शोधत होते..पतीची हत्या करण्याच्या आधीच पत्नीने तयारी केली होती. बाथरूमचं काम सुरू केलं, खड्डाही काढला. त्यानंतर पतीची हत्या करून मृतदेह गाडून त्यावर सीमेंट टाकलं. कामगारांनी त्यावर फरशी बसवून दिली. आता पोलिसांकडून फरशी बसवणाऱ्यांचीही चौकशी केली जात आहे. सध्या पत्नीला पोलिसांनी अटक केली असून हत्येचं कारण, कट आणि यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का याचा तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.