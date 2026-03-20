देश

Accident News : देवदर्शन ठरले अखेरचे ! भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील ५ जणांंचा दुर्दैवी मृत्यू

Bolero Crash : सर्वजण राजस्थानातील कैला देवी मंदिराचे दर्शन घेऊन परतत होते. चालकाला डुलकी लागल्यामुळे अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. स्थानिक ग्रामस्थांनी काचा फोडून अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढले आणि बचावकार्य केले.
A severely damaged Bolero car after crashing into a roadside tree in Agra, resulting in the death of five family members returning from Kaila Devi Temple.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

उत्तर प्रदेशातील आग्रा जिल्ह्यात एक भीषण अपघात घडला. या दुर्दैवी घटनेत पाच जणांना आपला जीव गमवावा लागला. मिळालेल्या माहितीनुसार, बोलेरो गाडीतील सर्व प्रवासी कैला देवी मंदिराचे दर्शन घेऊन परतत होते. प्रवासादरम्यान, बोलेरो गाडीची एका झाडाशी जोरदार धडक झाली; यात गाडीत स्वार असलेल्या एकाच कुटुंबातील पाच सदस्यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, अन्य चार व्यक्ती गंभीर जखमी झाल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतांमध्ये पती-पत्नी, त्यांची मुलगी, वडील आणि चालकाचा समावेश आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
accident
agra
Mahindra Bolero

