Accident News : देवदर्शन ठरले अखेरचे ! भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील ५ जणांंचा दुर्दैवी मृत्यू

उत्तर प्रदेशातील आग्रा जिल्ह्यात एक भीषण अपघात घडला. या दुर्दैवी घटनेत पाच जणांना आपला जीव गमवावा लागला. मिळालेल्या माहितीनुसार, बोलेरो गाडीतील सर्व प्रवासी कैला देवी मंदिराचे दर्शन घेऊन परतत होते. प्रवासादरम्यान, बोलेरो गाडीची एका झाडाशी जोरदार धडक झाली; यात गाडीत स्वार असलेल्या एकाच कुटुंबातील पाच सदस्यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, अन्य चार व्यक्ती गंभीर जखमी झाल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतांमध्ये पती-पत्नी, त्यांची मुलगी, वडील आणि चालकाचा समावेश आहे. .अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तात्काळ तपास सुरू केला. पोलिसांनी सर्व मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. जखमींना उपचारासाठी सैफई वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आले आहे. हा दुर्दैवी अपघात चित्राहाट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडला..पोलिसांनी सर्व जखमींना रुग्णालयात दाखल केले आहे. पोलिसांच्या मते, चालकाला गाडी चालवताना डुलकी लागल्यामुळे हा अपघात घडला असावा, असा संशय आहे. मृत व्यक्ती इटावा आणि औरैया येथील रहिवासी होत्या. ही घटना रात्री उशिरा घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. इटावा जिल्ह्यातील नागला बार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील 'इकदिल' येथील रहिवासी आणि निवृत्त लष्करी जवान कामता प्रसाद हे आपल्या कुटुंबासह, राजस्थानमधील करौली येथील कैला देवी मंदिराचे दर्शन घेण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या वाहनांतून गेले होते..काचा फोडून प्रवाशांना बाहेर काढले हे सर्व गुरुवारी आपल्या घरी परतत होते. चित्राहाट पोलीस ठाण्यापासून सुमारे २०० मीटर अंतरावर असताना, गाडी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका झाडाला धडकली. बोलेरो गाडीतून प्रवास करणाऱ्या मृतांमध्ये कामता प्रसाद; त्यांचा धाकटा मुलगा देवेंद्र, सून सीमा, नातू (मुलीचा मुलगा) ऋषी (रा. प्रतापपुरा, औरैया), मुलगा चरण सिंग आणि ३ वर्षांची आराध्या (नीरजची मुलगी) यांचा समावेश आहे. .दरम्यान, आदित्य (मृत देवेंद्रचा मुलगा) आणि रोशनी व ऋषभ (देवेंद्रचा भाऊ दीपक यांची अनुक्रमे मुलगी व मुलगा) हे जखमी झाले. या घटनेनंतर परिसरात आक्रोश आणि घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले होते. आजूबाजूच्या परिसरातील ग्रामस्थ लवकरच घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी गाडीच्या काचा फोडून, आत अडकलेल्या लोकांना सुखरूप बाहेर काढले.