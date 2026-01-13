देश

Taj Mahal: ताजमहलात काय होणार? उरुस की शिवतांडव? हिंदू महासभेने घेतला 'हा' निर्णय

Hindu Mahasabha Protests Shah Jahan Urs at Taj Mahal: ताजमहलात आयोजित करण्यात आलेला उरुस रद्द करण्याची मागणी हिंदू महासभेने केली आहे. त्यासाठी आंदोलनदेखील झालं. त्यामुळे प्रशासनावर ताण आला आहे.
Hindu Mahasabha : उत्तर प्रदेशातल्या आग्रा येथील ताजमहलात होणाऱ्या उरुसाला अखिल भारतीय हिंदू महासभेने विरोध केला आहे. महासभेने पुरात्त्व विभागाच्या कार्यालयासमोर निदर्शने केली. ताजमहल ही ऐतिहासिक वास्तू असल्याने तिथे कुठल्याही धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन नको, अशी आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे.

