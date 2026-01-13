Taj Mahal: ताजमहलात काय होणार? उरुस की शिवतांडव? हिंदू महासभेने घेतला 'हा' निर्णय

Hindu Mahasabha : उत्तर प्रदेशातल्या आग्रा येथील ताजमहलात होणाऱ्या उरुसाला अखिल भारतीय हिंदू महासभेने विरोध केला आहे. महासभेने पुरात्त्व विभागाच्या कार्यालयासमोर निदर्शने केली. ताजमहल ही ऐतिहासिक वास्तू असल्याने तिथे कुठल्याही धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन नको, अशी आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे..१५, १६ आणि १७ जानेवारी रोजी पुरातत्त्व विभाग आणि उरुस कमिटीच्या वतीने ताजमहलात उरुसाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. मात्र या आयोजनावरच हिंदू महासभेचा आक्षेप आहे. आंदोलनादरम्यान हिंदू महासभेच्या कार्यकर्त्यांनी भगवान शंकराचे रुप धारण केलेले होते..Srirampur Crime: रात्रीच्या दरम्यान दोन गटांत धुमश्चक्री; वाहनांची ताेडफाेड, श्रीरामपूर तालुक्यातील घटना, एकजण बेपता!.मुळात हा ताजमहल नसून तेजोमहालय आहे, असं हिंदू महासभेच्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं होतं. हिंदू महासभेचे जिल्हाध्यक्ष मीरा राठौर यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. जर तेजोमहालय परिसरात कव्वाली, बिर्याणी वाटप किंवा कोणताही धार्मिक कार्यक्रम झाला तर तिथे आम्ही शिवतांडव करुन २१ भगवे ध्वज लाऊ, असा इशारा त्यांनी दिला..Magh Mela 2026: ३ कोटींच्या आलिशान कारमधून माघ मेळ्यात एन्ट्री करणारे कोण आहेत 'सतुआ बाबा'? CM योगींशी काय आहे कनेक्शन.जुना वाद काय?मुघल बादशहा शाहजहानचा उरुस रोखण्यासंदर्भात आग्रा कोर्टात खटला सुरु आहे. अशा कार्यक्रमांना ताजमहलात परवानगी देऊन नये, अशी हिंदू धर्मियांची मागणी आहे. हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असतानाही उरुस आयोजित करण्यात आल्याने हिंदू महासभेने संताप व्यक्त केला आहे.विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ताजमहलात कोणत्याही धार्मिक आयोजनावर निर्बंध आहेत. तरीही अशा प्रकारे आयोजन केल्याने हिंदू महासभेने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या प्रकरणी पुरातत्त्व विभाग काय निर्णय घेतं, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.