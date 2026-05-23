Morocco Agriculture: मोरोक्को : कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा भागीदार

उत्तर आफ्रिकेतील महत्त्वाचा देश असलेल्या मोरोक्कोने आफ्रिका, युरोप आणि पश्चिम आशिया यांना जोडणारे प्रवेशद्वार म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. विकसित बंदर व्यवस्था, वाहन उद्योग, खतनिर्मिती आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रातील प्रगती यामुळे भारतासाठी मोरोक्को हा महत्त्वाचा भागीदार आहे. फॉस्फेटसारख्या नैसर्गिक स्रोतांमुळे भारतीय कृषी क्षेत्रासाठीही हा देश अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पर्यटन, बॉलिवूड आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यामुळे दोन्ही देशांमध्ये जनसंपर्कही वाढत आहे..शक्तिस्थानेजगातील सर्वांत मोठ्या फॉस्फेट साठ्यांपैकी एकआफ्रिका-युरोप व्यापार प्रक्रियेत सामरिक महत्त्ववाहन व उत्पादन क्षेत्रातील वेगवान वाढसौर आणि पवनऊर्जेच्या प्रणालीत मोठी प्रगतीपर्यटनासाठी प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहरे व समुद्रकिनारे.कमकुवत स्थानेकृषी क्षेत्राचे पावसावर मोठे अवलंबित्वयुवक बेरोजगारीचे प्रमाण जास्तग्रामीण आणि शहरी भागातील आर्थिक विषमताकाही भागांमध्ये औद्योगिक विकास मर्यादितऊर्जा आयातीसाठी दुसऱ्या देशावर अवलंबून.संधीहरित ऊर्जा आणि हायड्रोजन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक संधीभारत-मोरोक्को खत व कृषी सहकार्य विस्तारवाहन आणि 'ऑटो कंपोनंट' उद्योगात संयुक्त प्रकल्पमाहिती तंत्रज्ञान व डिजिटल सेवा क्षेत्रात क्षमतावाढपर्यटन आणि आदरातिथ्य क्षेत्रात सहकार्य.धोकेहवामान बदल आणि दुष्काळाचा कृषी क्षेत्रावर परिणामजागतिक खत आणि खनिज किमतींमधील चढ-उतारयुरोपियन अर्थव्यवस्थेवरील मोठे अवलंबित्वप्रादेशिक भू-राजकीय तणावजागतिक व्यापारातील मंदीचा निर्यातीवर परिणाम.भारताची साथऔषधनिर्मिती, आयटी आणि वाहन उद्योगात भारताचे कौशल्यकृषी आणि खत क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन सहकार्यडिजिटल सेवा आणि 'फिनटेक' क्षेत्रातीलभारतीय अनुभवपायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूकशिक्षण, कौशल्य विकास आणि तांत्रिक प्रशिक्षणात सहकार्य .