Chakka Jam Live Updates: कृषी कायद्याविरोधात आज शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर, देशभरात 'चक्का जाम'

नवी दिल्ली- कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. शेतकरी संघटनांनी आज (दि.6) देशभरात चक्का जाम आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या सीमेवर पोलिसांनी कडक बंदोबस्त लावला आहे. दिल्लीत 26 जानेवारी रोजी झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेमुळे पोलिस कोणताही धोका पत्करायला तयार नाहीत. दुसरीकडे बंगळुरु येथील येलहंका पोलिस ठाण्याच्या बाहेर आंदोलन करत असलेल्या आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

Live Updates:

- बंगळुरु- येलहंका पोलिस ठाण्यासमोर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले.

Bengaluru: Police detain the protesters who were agitating outside Yelahanka Police Station against the farm laws as part of the countrywide 'chakka jaam' called by farmers today. #Karnataka pic.twitter.com/NQz9WlmC21 — ANI (@ANI) February 6, 2021

- अमृतसर - मोहाली येथे शेतकऱ्यांनी रस्ता बंद केले आहे.

Punjab: Protesters block roads as part of 'Chakka Jaam' call given by farmers from 12 pm to 3 pm today; visuals from Amritsar and Mohali#FarmLaws pic.twitter.com/xt5GvLYBlj — ANI (@ANI) February 6, 2021

- राजस्थान-हरियाणा सीमेवर शाहजहाँपूर येथे शेतकऱ्यांनी चक्का जाम सुरु केले आहे.

Protesters block national highway near Shahjahanpur border (Rajasthan-Haryana), as part of 'Chakka Jaam' call given by farmers from 12 pm to 3:00 pm today.#FarmLaws pic.twitter.com/QVPyqIndah — ANI (@ANI) February 6, 2021

- मंडी हाऊस, आयटीओ आणि दिल्ली गेट मेट्रोचे गेट बंद

Entry/exit gates of Vishwavidyalaya station are also closed: Delhi Metro Rail Corporation https://t.co/sncjfStGIy — ANI (@ANI) February 6, 2021

- दिल्लीत येणाऱ्या सर्व मार्गांवर पोलिसांनी कडक बंदोबस्त तैनात केला आहे. जागोजागी पोलिसांची पथके उभी असल्याचे सहपोलिस आयुक्त आलोक कुमार यांनी सांगितले.