Ahmedabad Crime News : शाळेत विद्यार्थ्याचा खून; विद्यार्थ्याच्या खुनानंतर संतप्त जमावाची तोडफोड

अहमदाबाद : येथील एका खासगी शाळेतील एका विद्यार्थ्याने मंगळवारी दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचा चाकूने वार करत खून केल्याचा खळबळजनक प्रकार घडला. या प्रकाराने संतप्त झालेल्या नागरिकांनी बुधवारी सकाळी शाळेच्या खोल्यातील फर्निचरची मोडतोड केली आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली. याप्रकरणी अल्पवयीन मुलास ताब्यात घेतले असून, शांतता बाळगण्याचे आवाहन शिक्षणमंत्र्यांनी केले. .अहमदाबादच्या खोखरा भागात सेवंथ डे ॲडव्हेंनटिस्ट स्कूल नावाची शाळा आहे. या शाळेत मंगळवारी सकाळी नववी आणि दहावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांत बाचाबाची झाली. मात्र नववीच्या विद्यार्थ्याने दहावीच्या विद्यार्थ्यावर चाकूने हल्ला केला. यात तो गंभीर जखमी झाला. त्याला मणिनगर येथील एका खासगी रुग्णालयात नेले असता काल रात्री उशिरा उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला..या घटनेमुळे संतापलेल्या नागरिकांनी आज सकाळी शाळेकडे धाव घेतली आणि गोंधळ सुरू केला. शाळेची तोडफोड केली आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली. या प्रकाराची माहिती कळताच पोलिस घटनास्थळी धाव घेतली आणि त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लाठीमार केला. जमावाने शाळेची बस, मोटार आणि दुचाकी वाहनांची मोडतोड केली. जमावाने तर एका कर्मचाऱ्याची कॉलर पकडून इमारतीत ओढत नेले. .मुख्याध्यापक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांना देखील मारहाण केली. शाळेचे दरवाजे आणि खिडक्यांची मोडतोड केली. स्थिती एवढी चिघळली की, पोलिसांनी कर्मचाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला तरी जमावाकडून मारहाण केली जात होती. एवढेच नाही तर जमावाने पोलिसांचे वाहनही उलथून टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर रास्ता रोको आंदोलन केले. तणाव झाल्याने मणिनगरचे आमदार, पोलीस अधीक्षक, उपअधीक्षकांनी शाळेत धाव घेतली. बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अभाविपचे सदस्यही शाळेत गेले आणि त्यांनी घोषणाबाजी केल्याने वातावरण तापले.