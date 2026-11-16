गाडी एक्सप्रेसवेवर, दंडाच्या पावतीवर लोकेशन अटलांटिक महासागरातलं; AI कॅमेऱ्याचा घोळ, वाहतूक विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

AI Camera Traffic Fine: वाहतुकीचे नियम मोडले तर दंडाची पावती फाडावी लागते. वेग मर्यादा ओलांडल्यास, गाडीची कागदपत्रे नसल्यास, चुकीच्या बाजूने गाडी चालवल्यास दंड केला जातो. आता एका वाहनधारकाने त्याला झालेल्या दंडाची पावती शेअर करत वाहतूक विभागाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. एक्सप्रेस वेवर गाडी चालवत असताना दंडाच्या पावतीवर लोकेशन मात्र चक्क अटलांटिक महासागरातलं दाखवण्यात आलंय. सध्या सोशल मीडियावर या दंडाच्या पावतीचा फोटो व्हायरल होत आहे. .उत्तर प्रदेशातील यमुना एक्सप्रेसवेवर एका कारचालकाला केवळ ताशी १ किलोमीटर वेग जास्त असल्याने २ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या ई-चलानमध्ये कारचं लोकेशन यमुना एक्सप्रेसवेऐवजी थेट अटलांटिक महासागरात दाखवण्यात आलं आहे..अनुजीत शिवम याने सोशल मीडियावर ई-चलानचा स्क्रीनशॉट शेअर केलाय. त्यानुसार त्यांची कार यमुना एक्सप्रेसवेवर ताशी १०१ किलोमीटर वेगाने धावत होती. या मार्गावर वाहनांसाठी ताशी १०० किलोमीटरची वेगमर्यादाआहे. त्यामुळे मर्यादेपेक्षा केवळ एक किलोमीटर जास्त वेगाने गाडी चालवल्याप्रकरणी अनुजीतला २ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला..Parliament Session: डिसेंबरमध्ये अधिवेशनाचे ‘वादळ’? महिला आरक्षणासह मतदारसंघ फेररचनेवर गदारोळ होण्याचा अंदाज.दंडाच्या पावतीवर आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. वेग नोंदवणाऱ्या यंत्राने कारची लोकेशन ० अंश उत्तर अक्षांश आणि ० अंश पूर्व रेखांश अशी नोंदवली आहे. हे भौगोलिक निर्देशांक अटलांटिक महासागरातील एका ठिकाणाचे आहेत. याला 'नल आयलंड' असेही म्हटले जाते. त्यामुळे प्रत्यक्षात यमुना एक्सप्रेसवेवर असलेली कार तांत्रिक नोंदीत समुद्रात असल्याचे दिसत आहे..वाहनचालकाने या प्रकारानंतर वाहतूक यंत्रणेच्या अचूकतेवर प्रश्न उपस्थित केले. सोशल मीडियावरही यावर उलट सुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी केवळ एक किलोमीटर वेग जास्त असल्याने दंड आकारण्यावर आक्षेप घेतला. तर काहींनी वेगमर्यादा १०० किलोमीटर असल्यास ती ओलांडणे नियमभंगच असल्याचे म्हटले..दरम्यान नोएडा ट्रॅफिक पोलिसांनी या पोस्टला उत्तर दिले. संबंधित व्यक्तीला ई-चलान हेल्पलाइनवर संपर्क साधण्यास सांगण्यात आले. मात्र लोकेशन चुकीचे का नोंद झाले याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण समोर आलेले नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.