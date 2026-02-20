देश

VIDEO : युवक काँग्रेसचं टी-शर्ट काढून आंंदोलन, AI Summit मध्ये Ind-US ट्रेड डीलचा विरोध

AI Impact Summit 2026 Protest at Bharat Mandapam : युवक काँग्रेसने भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा निषेध नोंदवला आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी टी-शर्ट काढून भारत मंडपम येथे आंदोलन केलं.
esakal

Shubham Banubakode
Updated on

दिल्लीमध्ये एआय इम्पॅक्ट समिटचं आयोजन करण्यात आलं आहे. भारत मंडपम येथे हा कार्यक्रम सुरू आहे. या ठिकाणी पोहोचत युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी त्यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा निषेध नोंदवला. विशेष म्हणजे त्यांनी टी-शर्ट काढून येथे आंदोलन केलं.

delhi
Youth Congress
artificial intelligence

