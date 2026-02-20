VIDEO : युवक काँग्रेसचं टी-शर्ट काढून आंंदोलन, AI Summit मध्ये Ind-US ट्रेड डीलचा विरोध

दिल्लीमध्ये एआय इम्पॅक्ट समिटचं आयोजन करण्यात आलं आहे. भारत मंडपम येथे हा कार्यक्रम सुरू आहे. या ठिकाणी पोहोचत युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी त्यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा निषेध नोंदवला. विशेष म्हणजे त्यांनी टी-शर्ट काढून येथे आंदोलन केलं..दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या आंदोलनानंतर चार ते पाच जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. ते पास किंवा क्यूआर कोडद्वारे आत आले होते का, याचा तपास पोलीस करत आहेत. दिल्लीतील भारत मंडपम येथे झालेल्या इंडियन यूथ काँग्रेसच्या आंदोलनावर भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शहजाद पूनावाला म्हणाले की, काँग्रेससाठी AI म्हणजे एम्बिशियस इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, एस्पिरेशनल इंडिया नसून एंटी-इंडिया आहे..पुण्यात भाजपचा राडा, आंदोलकांची दगडफेक; महिला जखमी, पोलीस सामिल असल्याचा काँग्रेसचा आरोप.दरम्यान, या समिटसाठी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्षांपासून संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस आणि मोठ्या टेक कंपन्यांचे प्रमुख दाखल झाले आहेत. अनेकांनी या समिटचं कौतुक केलं आहे. काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनीही एआय समिट अत्यंत उत्कृष्ट असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, युवक काँग्रेसच्या कार्यर्त्यांनी या ठिकाणी पोहोचत आंदोलन केल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे..Thane News: 27 गावं तरी स्वतंत्र नगर परिषद नाही, आमदार-खासदार आक्रमक; कल्याण शीळ रोडवर सर्वपक्षीय आंदोलन.या आंदोलनाबाबत विविध राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असून काँग्रेसचं हे आंदोलन मूर्खपणाचं असल्याची टीका भाजपाकडून करण्यात आली आहे. हे आंदोलन भाजप किंवा पंतप्रधानांविरोधात नसून भारताच्या कामगिरीविरोधात असल्याचा आरोपही भाजपने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.