आमदाराने केला 17 वर्षांनी लहान असलेल्या प्रेयसीसोबत विवाह; पण...

चेन्नई (तमिळनाडू): एका आमदाराने आपल्यापेक्षा 17 वर्षांनी लहान असलेल्या प्रेयसीसोबत विवाह केला आहे. पण, दोघांचा विवाह जातीमुळे चर्चेत आला असून, मुलीच्या वडिलांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे.

Video: अडीच हजार वर्षापूर्वीची बंद पेटी उघडली अन्...

तामिळनाडूमधील एआयएडीएमके पक्षाचे आमदार ए. प्रभू (वय 36) यांनी प्रेयसी सौंदर्या (वय 19) सोबत विवाह केला आहे. पण, विवाहानंतर सौंदर्याच्या वडिलांनी स्वतःला पेटवून घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे. सौंदर्याचे वडील एस. स्वामीनाथन म्हणाले, 'आमदाराने माझ्या मुलीला पळवून नेऊन तिच्याशी विवाह केला आहे. सौंदर्या १९ वर्षांची असल्यामुळे ती अल्पवयीन असतानाच तिच्यासोबत आमदाराने प्रेम केले. आमदार प्रभू हे त्यांच्याच घरात अनेक वर्षांपासून राहत आहेत. प्रभू यांना आपण मुलासारखे मानले. मात्र, त्याने माझा विश्वासघात केला. मी या लग्नासाठी होकार दिलेला नाही. सौंदर्याला फूस लावून लग्न केले आहे. दोघांच्या वयात १७ वर्षांचे अंतर आहे." त्यानंतर प्रभू यांनी आरोप फेटाळून लावताना स्वतःचा सौंदर्या सोबतचा एक व्हिडिओच व्हायरल केला आहे.

36-yr-old Kallakurichi MLA Prabhu clarifies that neither did he kidnap nor force 19-yr-old Soundarya into marrying him. His inter-caste wedding with her, a brahmin woman, has created a storm in TN @thenewsminute pic.twitter.com/84TfyYamZd

— Anjana Shekar (@AnjanaShekar) October 6, 2020