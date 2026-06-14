Aipan Art: धोनीने जगाला दाखवली उत्तराखंडची ही कला! आता १००० वर्षे जुनी ‘ऐपण’ बनली महिलांच्या कमाईचं साधन, जाणून घ्या सिक्रेट

उत्तराखंडच्या कुमाऊँ (Kumaon) मंडळात पिढ्यानपिढ्या सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धी आणि शुभ कार्याचे प्रतीक मानली जाणारी 'ऐपण कला' (Aipan Art) आता केवळ सण-उत्सवांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. बदलते तंत्रज्ञान आणि आधुनिकतेच्या युगात ही हजार वर्षे जुनी लोककला आता नैनीताल जिल्ह्यातील हजारो महिलांच्या हक्काच्या उत्पन्नाचे आणि स्वावलंबनाचे मोठे साधन बनली आहे. नैनीताल जिल्ह्यामध्ये सध्या सुमारे १,५०० ते २,००० महिला ऐपण क्राफ्ट व्यवसायाशी जोडून आत्मसन्मानाने रोजगार मिळवत आहेत..जिल्हा उद्योग केंद्राचा 'ग्रोथ सेंटर' फॉर्म्युला; घरबसल्या २० हजारांची कमाईनैनीतालच्या जिल्हा उद्योग केंद्राच्या (District Industries Centre) महाप्रबंधक पल्लवी गुप्ता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात महिलांच्या या मोठ्या यशाचा उलगडा झाला आहे. उद्योग केंद्र आपल्या 'ग्रोथ सेंटर'च्या (Growth Center) माध्यमातून या महिलांना कच्चा माल मिळवण्यापासून ते उत्पादनांच्या मार्केटिंगपर्यंत सर्व मदत करत आहे.बाजारपेठेत ऐपण कलाकृतींना खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे, या ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील महिला आपल्या घरचे दैनंदिन काम सांभाळून फावल्या वेळेत हे काम करत आहेत आणि यातून दरमहा १५,००० ते २०,००० रुपयांची हक्काची कमाई करत आहेत..पंतप्रधान मोदी आणि G20 पाहुण्यांना 'ऐपण'ची शाही भेटबदलत्या काळानुसार महिलांनी कागद, लाकूड आणि कपड्यांवर (Fabric) ऐपण कलेचे आकर्षक आणि आधुनिक रूप साकारायला सुरुवात केली आहे. एका ऐपण क्राफ्टची किंमत बाजारपेठेत ५०० ते १,००० रुपयांच्या दरम्यान आहे, ज्याला मोठ्या शहरांमधील नागरिक घराच्या सजावटीसाठी आवडीने खरेदी करत आहेत.उत्तराखंडमध्ये येणाऱ्या देश-विदेशातील अतिथींना ही कलाकृती भेटवस्तू म्हणून देण्याची एक नवी परंपरा सुरू झाली आहे. रामनगर येथे आयोजित G20 परिषदेत आलेल्या परदेशी पाहुण्यांना तसेच वर्ष २०२२ मध्ये जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हल्द्वानी येथे आले होते, तेव्हा त्यांनाही स्थानिक महिलांनी हाताने बनवलेली अत्यंत देखणी 'ऐपण' कलाकृती भेट दिली होती..जेव्हा 'कॅप्टन कूल' एमएस धोनीवर चढला 'ऐपण' कलेचा रंग!या पारंपरिक कलेला खऱ्या अर्थाने जागतिक स्तरावर ग्लॅमर मिळवून दिले ते भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी (MS Dhoni) याने! एका कौटुंबिक सेलिब्रेशन दरम्यान धोनी एका खास पारंपरिक लूकमध्ये दिसला. धोनीच्या या लुकसाठी त्याची पत्नी साक्षी धोनी हिने प्रसिद्ध डिझायनर हिना यांच्याकडे एका विशेष आउटफिटची मागणी केली होती.हा पोषाख भारतीय शिल्पकलेवर आधारित आणि उत्तराखंडमधील त्यांच्या मूळ मुळांशी (Roots) जोडलेला असावा, अशी साक्षीची इच्छा होती. त्यानुसार, हिना यांनी कुमाऊँ क्षेत्राच्या 'ऐपण' कलेपासून प्रेरित होऊन धोनीचा कुर्ता डिझाईन केला..काय आहे 'ऐपण कला'?ऐपण ही साधारण १००० वर्षांपेक्षा जुनी पारंपरिक लोककला आहे. विवाह, देवपूजा किंवा मांगलिक प्रसंगी घरातील महिला घराचे अंगण, मुख्य दरवाजा आणि पूजाघराच्या जमिनीवर ही नक्षी काढतात. यासाठी प्रथम लाल मातीचा वापर करून बेस (Background) तयार केला जातो आणि त्यावर तांदळाच्या ओल्या पिठाच्या पेस्टने बोटांच्या साहाय्याने अतिशय सुंदर चित्र आणि भौमितिक आकृत्या जसे की वर्तुळ (Circle), त्रिकोण (Triangle), चौकोन आणि रेषा कोरल्या जातात. याला धार्मिक आस्था आणि सुरक्षेचे प्रतीक मानले जाते..धोनीच्या कुर्त्यावरील 'टायगर मोटिफ्स' ठरले मुख्य आकर्षणडिझायनर हिनाने धोनीच्या लुकमध्ये या कलेचा अत्यंत हुशारीने वापर केला. त्यांनी यासाठी 'लाल आणि आयव्हरी' (Ivory/Off-white) रंगाची निवड केली. लाल रंग हा शुभता आणि उत्सवाचे प्रतीक आहे, तर आयव्हरी रंग पवित्रता दर्शवतो. कुर्त्याच्या कॉलरवर आणि छातीच्या मध्यभागात पांढऱ्या रंगाने वर्तुळाकार नक्षीकाम करण्यात आले होते, तर कुर्त्याच्या बॉर्डरला हायलाईट करत त्यावर विशेष 'टायगर मोटिफ्स' (वाघाची चित्रे) बनवण्यात आली होती..धोनीचा हा क्लासी आणि सोबर लूक सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला असून, यामुळे उत्तराखंडच्या ऐपण कलेला जगभरात एक नवीन फॅशन ब्रँड म्हणून ओळख मिळाली आहे.एमएस धोनीच्या या लूकमुळे आणि सोशल मीडियावरील वाढत्या क्रेझमुळे 'ऐपण' डिझाईनच्या सुती आणि सिल्क कुड्यांना देशातील मोठ्या फॅशन स्टोअर्समधून प्रचंड ऑर्डर्स मिळत असून स्थानिक महिला कारागिरांच्या हाताला मोठे काम मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.