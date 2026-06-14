देश

Aipan Art: धोनीने जगाला दाखवली उत्तराखंडची ही कला! आता १००० वर्षे जुनी ‘ऐपण’ बनली महिलांच्या कमाईचं साधन, जाणून घ्या सिक्रेट

धोनीच्या पारंपरिक लुकमुळे उत्तराखंडची हजारो वर्षे जुनी ऐपण कला जागतिक फॅशनमध्ये; नैनीतालमधील १,५००हून अधिक महिलांना घरबसल्या दरमहा १५-२० हजारांचा स्थिर रोजगार
Cultural Textile Aesthetics: MS Dhonis Traditional Attire Propels Aipan Art Into Global Fashion Streams

Cultural Textile Aesthetics: MS Dhonis Traditional Attire Propels Aipan Art Into Global Fashion Streams

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तराखंडच्या कुमाऊँ (Kumaon) मंडळात पिढ्यानपिढ्या सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धी आणि शुभ कार्याचे प्रतीक मानली जाणारी 'ऐपण कला' (Aipan Art) आता केवळ सण-उत्सवांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही.

बदलते तंत्रज्ञान आणि आधुनिकतेच्या युगात ही हजार वर्षे जुनी लोककला आता नैनीताल जिल्ह्यातील हजारो महिलांच्या हक्काच्या उत्पन्नाचे आणि स्वावलंबनाचे मोठे साधन बनली आहे. नैनीताल जिल्ह्यामध्ये सध्या सुमारे १,५०० ते २,००० महिला ऐपण क्राफ्ट व्यवसायाशी जोडून आत्मसन्मानाने रोजगार मिळवत आहेत.

Loading content, please wait...
art
mahendra singh dhoni
Fashion accessories
art and craft workshops
art and culture events