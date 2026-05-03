चालत्या विमानात प्रवाशाने उघडलं इमर्जन्सी गेट, अलार्म वाजताच पायलटने... धक्कादायक घटनेनं खळबळ

शारजाहहून चेन्नईकडे येणाऱ्या एअर अरेबियाच्या विमानात रविवारी एक धक्कादायक प्रकार घडला. विमान लँड झाल्यानंतर टॅक्सीवेवर जात असताना एका ३४ वर्षीय प्रवाशाने अचानक इमर्जन्सी गेट उघडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली. या घटनेनंतर पायलटने तत्काळ विमान थांबवत सुरक्षा यंत्रणांना याची माहिती दिली. .मिळालेल्या माहितीनुसार, एअर अरेबियाचे हे विमान २३१ प्रवाशांना घेऊन शारजाहहून चेन्नईत दाखल झाले होते. विमान लॅंड होताच ते रनवे वरून टॅक्सीवेवर जात होती. त्याच वेळी पुदुक्कोट्टई येथील एका प्रवाशाने अचानक उठून इमर्जन्सी दरवाजा उघडला. दरवाजा उघडताच कॉकपिटमध्ये अलार्म वाजू लागला. पायलटने प्रसंगावधान राखत विमान तात्काळ थांबवले आणि विमानतळ अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली. या घटनेबाबत वैमानिकाने अधिकृत तक्रारही नोंदवली..घटनेची माहिती मिळताच विमानतळावर तैनात असलेल्या केंद्रीय सुरक्षा बलाच्या (CISF) जवानांनी तत्काळ धाव घेतली. सशस्त्र पथक आणि बॉम्ब शोध पथकासह एक टीम घटनास्थळी पोहोचली. त्यांनी विमानात जाऊन संबंधित प्रवाशाला ताब्यात घेतले. सध्या या प्रवाशाची सखोल चौकशी सुरू असून, त्याने असे का केले याचा तपास केला जात आहे..दरम्यान, नियमांनुसार टॅक्सीवे किंवा उड्डाणादरम्यान कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीशिवाय इमर्जन्सी दरवाजा उघडणे हा गंभीर गुन्हा आहे. या कृतीमुळे इतर प्रवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. संबंधित प्रवाशाविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता असून, त्याला 'नो-फ्लाय लिस्ट'मध्येही टाकले जाण्याची शक्यता आहे.