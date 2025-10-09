Indian Air Force : हवाई कारवाईने आत्मविश्वास वाढला, हवाई दल प्रमुख सिंग; भविष्यातील आव्हानांसाठी सज्ज राहण्याचे सैन्याला आवाहन

हिंडन : आॅपरेशन सिंदूर दरम्यान भारतीय हवाई दलाने शत्रूच्या ठिकाणांचा अचूक वेध घेत केलेल्या धाडसी कारवाईमुळे, हवाई दल हे योग्यवेळी आक्रमकपणे कारवाई करण्यास सक्षम असल्याचा आत्मविश्वास पुन्हा एकदा देशाच्या मनात निर्माण झाला, असे प्रतिपादन हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल ए.पी. सिंग यांनी बुधवारी केले. ९३ व्या हवाई दल दिनानिमित्त उत्तर प्रदेशातील हिंडन हवाई तळावर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. .‘‘हवाई दलाच्या सामर्थ्याचा प्रभावी वापर करत अगदी थोड्या दिवसांतच लष्करी कारवाई कशा पद्धतीने यशस्वी करता येते, हे भारतीय हवाई दलाने दाखवून दिले, असे प्रतिपादनही हवाई दल प्रमुख सिंग यांनी यावेळी बोलताना केले. आॅपरेशन सिंदूर दरम्यान केलेल्या यशस्वी कारवाईबद्दल नौदलाच्या जवानांचे अभिनंदन करतानाच सिंग यांनी भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी नेहमी सिद्ध राहण्याचे आवाहनही केले. ‘‘ युद्धसज्ज राहण्यासाठी हवाई दलाचे नियोजन हे नावीन्यपूर्ण, व्यवहार्य आणि बदलांशी जुळवून घेणारे असले पाहिजे. त्याचप्रमाणे यासाठी जे प्रशिक्षण देण्यात येईल ते प्रत्यक्ष युद्ध लढत असल्याप्रमाणे प्रभावी असावे,’’ असे सिंग म्हणाले..Pune News : उंचीचे बंधन काढण्याची शिफारस; पर्वतीला बाधा नसल्याचा ‘एसआरए’ने दिलेल्या अहवालात दावा.‘‘आपण आॅपरेशन सिंदूर दरम्यान आपण केलेली कामगिरी केली ही अभिमानास्पद आणि आपल्याला समाधान देणारी होती. सर्व बारकाव्यांचा विचार करत आखण्यात आलेले नियोजन, शिस्तबद्ध प्रशिक्षण आणि नियोजनानुसार काटेकोरपणे केलेली अंमलबजावणी, यातून यश कशा पद्धतीने मिळवू शकतो याचे आॅपरेशन सिंदूर हे गौरवास्पद उदाहरण आहे,’’ असे सिंग यांनी सांगितले..“आपल्या मजबूत हवाई संरक्षण व्यवस्थेने व दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या प्रभावी वापराने शत्रूच्या कार्यक्षमतेवर तर मर्यादा आल्याच पण आपल्या महत्त्वाच्या साधनसंपत्तीचे संरक्षणही झाले. देशात विकसित करण्यात आलेल्या एकात्मिक शस्त्र प्रणालींच्या अप्रतिम कामगिरीने, शत्रूच्या भूभागावर आतपर्यंत अचूकपणे हल्ले करता आले व त्यामुळे या प्रणालींच्या क्षमतेवरील विश्वास दृढ झाला आहे.’’ असेही ते म्हणाले..हवाईदल प्रमुख म्हणाले...हवाई दलाच्या कामकाजात नवी संरक्षण प्रणाली, शस्त्रे आणि उपकरणांच्या एकत्रित वापरात वाढहवाई दलात संरक्षणाच्या दृष्टीने जबाबदारी निश्चित करण्याचे, सुरक्षिततेबाबतच्या जाणीवेची संस्कृती वाढ असून त्यामुळे अपघातांच्या प्रमाणात घट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.