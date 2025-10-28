देश

Air India Bus Fire VIDEO : दिल्ली विमानतळावर पेटली एअर इंडियाची बस, थोडक्यात टळली भीषण दुर्घटना!

Air India Bus Fire at Delhi Airport अचानक घडलेल्या या भयानक घटनेमुळे विमानतळा काही काळ गडबडीचं वातावरण निर्माण झालं होतं
Air India Bus Catches Fire at Delhi Airport : दिल्ली विमानतळाच्या टर्मिनल तीनवर एअर इंडियाची एक प्रवासी बस अचानक पेटली. या घटनेबाबत माहिती मिळताच विमान बचाव आणि अग्निशामक दलाने तत्काळ घटनास्थळी दाखल होत आगीवर नियंत्रण मिळले. सुदैवाने बस पेटली तेव्हा बसमध्ये कुणीही नव्हते, त्यामुळे या घटनेत कुणालाही इजा झालेली नाही, शिवाय विमानतळावरील वातावरणही काही वेळातच पूर्ववत झाले.

दिल्ली विमानतळ व्यवस्थापनाकडून या घटेनाबाबत अधिकृतरित्या एक्स हँण्डलद्वारे माहिती दिली गेली आहे. एक्स वरील पोस्टमध्ये सांगण्यात आले आहे की, एका छोट्या घटनेत, एक ग्राउंड हँण्डलरने चालवलेल्या बसला आज दुपारी आग लागली. ग्राउंडवर उपस्थित आमच्या विशेषज्ञ एआरएफएफ टीम तत्काळ कृतीत आल्या आणि काही मिनिटांमध्येच आग विझवली गेली.

घटना घडली तेव्हा बस उभी होती आणि सुदैवाने पूर्णपणे रिकामी होती. त्यामुळे कोणतीही अघटीत घटना घडली नाही. विमानतळावरील सर्व कामकाज सुरळीत सुरू आहे. आमचे प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आमच्यासाठी सर्वोतोपरी आहे.

8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! आठव्या वेतन आयोगाला मोदी सरकारची मंजुरी

याआधी आंध्र प्रदेशच्या विजयवाडा स्थित गन्नावरम इंटरनॅशनल एअरपोर्टवर सीमा शुल्क अधिकाऱ्याच्या खोलीत भीषण आग लागली होती. या आगीमुळे सॉफ्टवेअर उपकरणं, इमिग्रेशन रूममधील एक स्प्लिट एअर कंडिशनर आणि कस्टम अधिकाऱ्यांच्या सामानाच्या पिशव्या जळून खाक झाल्या. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तातडीने मदत करत आग विझवली, त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही.

