Israel Iran War: इस्रायल-इराण तणावाचा परिणाम! दुबई, सौदी, कतारला जाणारी एअर इंडियाची उड्डाणे रद्द; वाहतुकीवर युद्धाचे सावट

मध्य पूर्वेतील परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील बनली आहे. इस्रायल आणि इराणमधील संघर्षाचा थेट आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवासावर परिणाम झाला आहे. या युद्धजन्य वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर एअर इंडियाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव कंपनीने दुबई, दोहा, रियाध आणि तेल अवीवसह संपूर्ण मध्य पूर्वेतील सर्व उड्डाणे तात्काळ स्थगित केली आहेत..इस्रायलने अमेरिकेच्या पाठिंब्याने इराणविरुद्ध "ऑपरेशन रोअरिंग लायन" सुरू केले आहे. इराण देखील प्रत्युत्तर देत आहे, ज्यामुळे अनेक देशांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद केले आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य २८ फेब्रुवारी रोजी तेल अवीवला जाणारे एअर इंडियाचे विमान AI139 हे विमान हवेतच परतावे लागले यावरून अंदाज लावता येते. सुरक्षेच्या कारणास्तव, एअर इंडियाने अनेक प्रमुख मार्गांवरील सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात बंद केल्या आहेत. .Israel-US War: ट्रम्प यांचा पुढचा प्लॅन रेडी! इराणवर हल्ला केल्यानंतर दिली पहिली प्रतिक्रिया.यामध्ये युएईमधील दुबई आणि अबू धाबी, सौदी अरेबियातील रियाध, जेद्दाह आणि दम्मम यांचा समावेश आहे. याशिवाय, कतारमधील दोहा, ओमानमधील मस्कत आणि इस्रायलमधील तेल अवीव येथील सर्व आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. एअर इंडियाने त्यांच्या अॅडव्हायझरीमध्ये स्पष्ट केले की, प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. कंपनी सतत सुरक्षा परिस्थितीचे मूल्यांकन करत आहे. या परिस्थितीला प्रतिसाद म्हणून इंडिगोने प्रवास सल्लागार देखील जारी केला आहे. .इंडिगोने म्हटले आहे की, त्यांची टीम इराण आणि आखाती प्रदेशातील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि सुरक्षेच्या विचारांवर आधारित उड्डाण ऑपरेशन्समध्ये त्वरित बदल करेल. विमान कंपनीने प्रभावित मार्गांवर प्रवास करणाऱ्या सर्व प्रवाशांना घराबाहेर पडण्यापूर्वी त्यांच्या फ्लाइटची स्थिती तपासण्याचे आवाहन केले आहे. इंडिगोने आश्वासन दिले आहे की, कोणत्याही फ्लाइटमध्ये बदल झाल्यास प्रवाशांना त्यांच्या नोंदणीकृत क्रमांकावर त्वरित सूचित केले जाईल. प्रवाशांना कमीत कमी गैरसोय व्हावी यासाठी एअरलाइन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे..Israel-US-Iran War: सोनं आणखी महागणार? इस्रायल-इराण युद्ध पेटलं! भारतातील शेअर बाजार आणि पेट्रोलच्या किमतींवर काय परिणाम?.युरोपीय देश घाबरलेल्या स्थितीत आहेत. नागरिकांना तात्काळ परतण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या तणावामुळे पाश्चात्य देशांमध्येही चिंता निर्माण झाली आहे. ब्रिटीश सरकारने इराणमधून आपले कर्मचारी मागे घेतले आहेत. फ्रान्सने आपल्या नागरिकांना इस्रायल आणि वेस्ट बँकमध्ये प्रवास न करण्याचा कडक सल्ला दिला आहे. इटलीनेही आपल्या नागरिकांना इराण सोडण्याचे आवाहन केले आहे, तर जर्मनीने संपूर्ण इस्रायलसाठी प्रवास मार्गदर्शक तत्त्वे आणखी कडक केली आहेत.