बोर्डिंग पास असूनही IAS अधिकाऱ्याला विमानात चढू दिलं नाही... पुढे जे घडलं ते धक्कादायक! Air India Express ला मोठा धक्का!

चंदीगड येथील ग्राहक आयोगाने एअर इंडिया एक्सप्रेसला एका आयएएस अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना विमानात चढण्यापासून अनधिकृतपणे रोखल्याबद्दल दोषी ठरवले आहे. या प्रकरणात आयोगाने एअरलाइन कंपनीला प्रवाशांना झालेल्या आर्थिक नुकसानीसह मानसिक त्रासाची भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत..घटनाक्रम आणि तक्रारदारांची बाजूतक्रारदार आयएएस अधिकारी आपल्या कुटुंबासह दुबईहून भारतात परतत होते. नियोजित उड्डाण वेळेच्या सुमारे अडीच तास आधी ते विमानतळावर पोहोचले. त्यांनी चेक-इनची सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली आणि बोर्डिंग पास प्राप्त केला. या पासवर बोर्डिंग गेट बंद होण्याची वेळ सकाळी ८:२५ अशी स्पष्ट नमूद होती.कुटुंब नियोजित वेळेपूर्वीच बोर्डिंग गेटवर हजर झाले. मात्र, एअरलाइनच्या कर्मचाऱ्यांनी बोर्डिंग पूर्ण झाल्याचे सांगत त्यांना विमानात प्रवेश नाकारला. याच वेळी इतर प्रवाशांना विमानात चढण्याची परवानगी दिली जात होती. या घटनेमुळे संपूर्ण कुटुंब अडचणीत सापडले. भारतात परतण्यासाठी त्यांना जयपूरमार्गे पर्यायी तिकिटे खरेदी करावी लागली. यासाठी त्यांना १,२६,७७१ रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागला..एअरलाइनचा बचाव आणि आयोगाचे निरीक्षणएअर इंडिया एक्सप्रेसने आयोगासमोर आपली बाजू मांडताना सांगितले की, तक्रारदार वेळेवर बोर्डिंग गेटवर उपस्थित नव्हते. त्यामुळे त्यांना 'नो-शो' मानण्यात आले. परंतु आयोगाने उपलब्ध कागदपत्रे, बोर्डिंग पास आणि इतर पुराव्यांची तपासणी केली. या पुराव्यांवरून स्पष्ट झाले की, तक्रारदारांनी सर्व औपचारिकता वेळेवर पूर्ण केल्या होत्या.आयोगाने नमूद केले की, एअरलाइन कंपनी बोर्डिंग नाकारण्यासाठी कोणतेही वैध कारण सादर करू शकली नाही. कंपनीच्या निष्काळजी वर्तनामुळे प्रवाशांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले तसेच मानसिक त्रासही झाला. आयोगाने या प्रकरणात एअरलाइन कंपनीची जबाबदारी स्पष्टपणे नोंदवली..आयोगाचा निर्णय आणि भरपाई- पर्यायी प्रवासासाठी खर्च केलेल्या १,२६,७७१ रुपयांची रक्कम नऊ टक्के वार्षिक व्याजासह परत करणे.- मानसिक छळ आणि त्रासासाठी १५,००० रुपये.- खटल्याच्या खर्चासाठी १०,००० रुपये.एकूण भरपाईची रक्कम आणि व्याजासह एअर इंडिया एक्सप्रेसने तक्रारदारांना द्यावी, असे आयोगाने स्पष्ट केले..या प्रकरणाचे महत्त्वही घटना विमान वाहतूक क्षेत्रातील प्रवाशांच्या हक्कांबाबत महत्त्वाची आहे. नियमानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही प्रवाशांना अनावश्यक त्रास दिला गेल्यास त्यासाठी एअरलाइन जबाबदार राहील, हे या निर्णयाने अधोरेखित केले आहे. ग्राहक आयोगाने दिलेला हा निकाल इतर समान प्रकरणांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकतो.