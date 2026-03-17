Air India Flight Emergency: न्यूयॉर्कहून दिल्लीला जाणारे एअर इंडियाचे विमान हवेतच बंद, सहा तास आकाशात राहिल्यानंतर ... मोठी दुर्घटना टळली!

Air India AI102 from New York to Delhi Makes Emergency Landing in Shannon After Mid-Air Technical Issue : न्यूयॉर्कहून दिल्लीकडे येणाऱ्या एअर इंडियाच्या AI102 फ्लाइटमध्ये उड्डाणानंतर तांत्रिक बिघाड; सहा तास हवेत राहिल्यानंतर आयर्लंडमधील शॅनन विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग
Air India Flight AI102 Diverted to Shannon After Mid-Air Technical Issue on New York–Delhi Route

Sandip Kapde
Updated on

एअर इंडियाच्या अत्याधुनिक A350 विमानाने १५ मार्च रोजी न्यूयॉर्कहून दिल्लीकडे प्रस्थान केले. जवळपास ३०० प्रवाशांसह सुरू झालेल्या या फ्लाइटमध्ये उड्डाणानंतर सुमारे सहा तासांनी अचानक तांत्रिक अडचण निर्माण झाली. विमानातील तीव्र कंपन आणि अस्वाभाविक आवाजामुळे संपूर्ण कॅबिनमध्ये घबराट पसरली. प्रवासी हवालदिल झाले असताना पायलटने तातडीने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विमानाचे मार्ग बदलले आणि आयर्लंडमधील शॅनन विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग केले. विमान पहाटे ४:३० वाजता स्थानिक वेळेनुसार तेथे उतरले.

