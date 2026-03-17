Air India Flight Emergency: न्यूयॉर्कहून दिल्लीला जाणारे एअर इंडियाचे विमान हवेतच बंद, सहा तास आकाशात राहिल्यानंतर ... मोठी दुर्घटना टळली!

एअर इंडियाच्या अत्याधुनिक A350 विमानाने १५ मार्च रोजी न्यूयॉर्कहून दिल्लीकडे प्रस्थान केले. जवळपास ३०० प्रवाशांसह सुरू झालेल्या या फ्लाइटमध्ये उड्डाणानंतर सुमारे सहा तासांनी अचानक तांत्रिक अडचण निर्माण झाली. विमानातील तीव्र कंपन आणि अस्वाभाविक आवाजामुळे संपूर्ण कॅबिनमध्ये घबराट पसरली. प्रवासी हवालदिल झाले असताना पायलटने तातडीने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विमानाचे मार्ग बदलले आणि आयर्लंडमधील शॅनन विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग केले. विमान पहाटे ४:३० वाजता स्थानिक वेळेनुसार तेथे उतरले..प्रवाशांची मोठी गैरसोयया घटनेमुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली आहे. फ्लाइट AI102 म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या विमानाने उड्डाण सुरू केल्यानंतर दीर्घकाळ आकाशात राहावे लागले. फ्लाइट ट्रॅकिंग साइट्सवर उपलब्ध माहितीनुसार, शॅननकडे वळण्यापूर्वी ते सुमारे सहा तास हवेत होते. विमान एप्रिल २०२४ मध्येच एअर इंडियाच्या ताफ्यात दाखल झाले होते. त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान असलेल्या या विमानात अशी बिघाडी उद्भवल्याने सुरक्षाविषयक धोरणांवर चर्चा सुरू झाली आहे..एअर इंडियाने या संपूर्ण प्रकरणाबाबत त्वरित प्रतिक्रिया दिली. कंपनीने एक अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध करून प्रवाशांना झालेल्या असुविधेबद्दल खंत व्यक्त केली. "खबरदारीचा उपाय म्हणूनच विमान वळवण्यात आले. सध्या विमानाची सविस्तर तपासणी सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही वेळ लागू शकतो," असे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, प्रवाशांना लवकरात लवकर दिल्लीत पोहोचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याचेही कंपनीने सांगितले..पर्यायी व्यवस्थासुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून घेतलेल्या या निर्णयामुळे कोणतीही दुर्घटना टाळता आली. विमान शॅनन विमानतळावर पोहोचल्यानंतर तेथील तंत्रज्ञ तपासणी कार्यात व्यस्त आहेत. प्रवाशांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे कामही वेगाने सुरू आहे..कोणतेही जीवितहानी झाली नाही आणि सर्व प्रवासी सुरक्षितया घटनेत कोणतेही जीवितहानी झाली नाही आणि सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत. मात्र, दीर्घ उड्डाणात अशी अडचण उद्भवल्याने प्रवाशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. एअर इंडिया आता या बिघाडीचे नेमके कारण शोधण्यात आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात लक्ष घालत आहे.