गलतीसे मिस्टेक! एअर इंडियानं कॅनडात प्रवेशाला बंदी असलेलं विमान पाठवलं, ४ तासांनी समजली चूक; तोपर्यंत विमान....

दिल्लीहून कॅनडातील व्हँकुव्हरकडे जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानाबाबत एक धक्कादायक आणि गोंधळ निर्माण करणारी घटना समोर आली आहे. चुकीचे विमान पाठविल्यामुळे तब्बल आठ तास हवेत राहिल्यानंतर हे विमान माघारी बोलवावे लागले. कॅनडामध्ये विशिष्ट प्रकारच्या विमानांनाच परवानगी असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेमुळे विमान कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्लीवरून व्हँकुव्हरकडे जाणारे एअर इंडियाचे 'एआय-१८५' हे विमान गुरुवारी सकाळी ११.३४ वाजता उड्डाण केले होते. नियमानुसार, कॅनडामध्ये केवळ बोइंग ७७७-३०० ईआर प्रकारातील विमानांनाच प्रवेश दिला जातो. मात्र, या उड्डाणासाठी वेगळ्या प्रकारचे विमान पाठविण्यात आल्याची गंभीर चूक झाली. ही चूक उड्डाणानंतर जवळपास चार तासांनी लक्षात आली..त्यावेळी हे विमान चीनच्या हवाई हद्दीत, विशेषतः कुनमिंग परिसराच्या जवळ होते. चूक लक्षात येताच तात्काळ विमानाला माघारी फिरण्याचे आदेश देण्यात आले. परिणामी, तब्बल सात तास ५४ मिनिटे हवेत राहिल्यानंतर हे विमान पुन्हा दिल्लीकडे परतले. या संपूर्ण प्रवासामुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागला..एअर इंडियाकडून या घटनेबाबत 'ऑपरेशनल इश्यू' असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, नेमकी चूक कशी झाली याबाबत स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. विमान सुरक्षितपणे दिल्लीमध्ये उतरवण्यात आले असून सर्व प्रवासी सुखरूप असल्याचेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे..या घटनेनंतर विमान कंपन्यांच्या नियोजन आणि समन्वय प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी आवश्यक असलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन होत आहे का, यावरही चर्चा सुरू झाली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणाची चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.