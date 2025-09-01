New Delhi:'आगीच्या संकेतामुळे विमान उतरविले'; एअर इंडियाच्या विमानात आगीचे संकेत, प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण

नवी दिल्ली: इंदूरला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानात आगीचे संकेत वैमानिकाला प्राप्त झाल्यानंतर हे विमान आपत्कालीन स्थितीत इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरविण्यात आले. विमान सुरक्षितपणे उतरविण्यात आल्यानंतर सर्व प्रवाशांना दुसऱ्या विमानाने इंदूरकडे रवाना करण्यात आले. रविवारी सकाळी घडलेल्या या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. .एअर इंडियाच्या ‘एआय २०१३ क्रमांकाच्या विमानाने इंदूरकडे उड्डाण केले होते. एका इंजिनात आग लागल्याचे संकेत वैमानिकाला प्राप्त झाल्यानंतर विमान माघारी आणत दिल्ली विमानतळावर उतरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आग लागल्याची धोक्याची घंटा वाजल्यानंतर प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र वैमानिकांनी कौशल्य दाखवत संबंधित इंजिन बंद करत विमानावर नियंत्रण मिळवले. यानंतर सुरक्षितपणे हे विमान उतरविण्यात आले. विमान उतरल्यानंतर सर्व प्रवाशांना काही मिनिटांमध्ये बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर हे विमान तपासणीसाठी पाठविण्यात आले..तांत्रिक अडचणीच्या घटनांत वाढएअर इंडियाच्या विमानात तांत्रिक अडचणी येण्याच्या घटनांमध्ये मागील काही काळात वाढ झाली आहे. अलीकडेच १८ ऑगस्ट रोजी कोचीहून दिल्लीकडे येणाऱ्या विमानाचे उड्डाण ऐनवेळी रोखण्यात आले होते. त्याआधी १६ तारखेला इटलीतील मिलानहून दिल्लीकडे येणाऱ्या विमानाचे उड्डाण रोखण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.