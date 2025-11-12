देश

Delhi Blast: मुंबई-दिल्लीसह अनेक विमानतळांवर हाय अलर्ट! विमान कंपन्यांना बॉम्बस्फोटाची धमकी

Major Indian Airports, Including Delhi and Mumbai, on High Alert Following Multiple Bomb Threats: देशातल्या महत्त्वाच्या विमानतळांवर सुरक्षा यंत्रणा कडक करण्यात आलेली आहे.
delhi airport



नवी दिल्ली: इंडिगो एअरलाईन्सला बुधवारी बॉम्बच्या धमकीचा एक ई-मेल प्राप्त झाला. त्यानंतर दिल्ली, मुंबईसह देशातील अनेक प्रमुख विमानतळांवर सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आलेली आहे. प्रमुख शहरांमधून उड्डाण करणाऱ्या विमानांना संभाव्य धोका असल्याचा इशारा ई-मेलमधून देण्यात आलेला होता.

