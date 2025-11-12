Delhi Blast: मुंबई-दिल्लीसह अनेक विमानतळांवर हाय अलर्ट! विमान कंपन्यांना बॉम्बस्फोटाची धमकी

नवी दिल्ली: इंडिगो एअरलाईन्सला बुधवारी बॉम्बच्या धमकीचा एक ई-मेल प्राप्त झाला. त्यानंतर दिल्ली, मुंबईसह देशातील अनेक प्रमुख विमानतळांवर सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आलेली आहे. प्रमुख शहरांमधून उड्डाण करणाऱ्या विमानांना संभाव्य धोका असल्याचा इशारा ई-मेलमधून देण्यात आलेला होता..दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम आणि हैदराबाद येथील पाच प्रमुख आंतरराष्ट्रीय विमानतळांना दुपारी ३:३० च्या सुमारास धमकीचा ई-मेल मिळाला. या इशाऱ्यानंतर तातडीने सुरक्षेच्या दृष्टीने पावलं उचलण्यात आली. ही धमकी नॉन स्पेसिफिक असल्याचं सुरक्षा यंत्रणांनी सांगितलं. त्यामुळे धमकीमध्ये कुठलीही ठोस माहिती किंवा कृतीसंबंधीची माहिती नव्हती. त्यामुळे विमानतळांवर कडक तपासणी सुरु करण्यात आली आहे..Premium|Musical Instruments: एखादं वाद्यं हत्तीपेक्षाही उंच असू शकतं? हात न लावताही वाद्यं वाजू शकतं? आणि काही वाद्यं तर खाऊही शकतो...दिल्ली विमानतळावर अफवादिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली विमानतळाच्या टर्मिनल ३ वर बॉम्ब सापडल्याचा एक कॉल अग्निशमन दलाला आला होता. घटनास्थळी तपासणी केल्यानंतर तो फेक कॉल असल्याचं स्पष्ट झालं. यासोबतच एअर इंडियाच्या वाराणसीहून मुंबईला जाणाऱ्या विमानाविषयी आणखी एक धमकीला ईमेल प्राप्त झाला. वाराणसी विमानतळ प्राधिकरणाला हा मिळ मिळाला. त्यानंतर विमानाची कसून तपासणी करण्यात आली. एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, "प्रोटोकॉलनुसार, बॉम्ब मूल्यांकन समितीला त्वरित सावध करण्यात आले आणि सर्व आवश्यक सुरक्षा प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्यात आल्या. विमान सुरक्षितपणे उतरले असून सर्व प्रवाशांना बाहेर काढण्यात आले आहे. अनिवार्य सुरक्षा तपासण्या पूर्ण झाल्यावरच विमानाला पुढील कार्यवाहीसाठी सोडले जाईल.".तो सेट नव्हे खरा वाडा... धनश्री काडगावकरने सांगितलं कुठे झालेलं 'तुझ्यात जीव रंगला'चं शूट; म्हणाली, 'एसी नाही, मेकअप रूम...'.दरम्यान, देशाची राजधानी दिल्लीतल्या लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ सोमवारी झालेल्या कार स्फोटात १२ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर दोनच दिवसांनी विमानांना उडवून देण्याच्या धमक्या आल्या आहेत. त्यामुळे महत्त्वाच्या सर्व विमानतळांवर सुरक्षा वाढवण्यात आलेली आहे. दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व्यवस्थापनाने प्रवाशांसाठी सूचना जारी केली आहे. DIAL ने म्हटले आहे की, "दिल्लीतील सध्याच्या परिस्थितीमुळे, विमानतळावर सुरक्षा उपाययोजना अधिक कडक करण्यात आल्या आहेत आणि सुरक्षा तपासणी प्रक्रियेस नेहमीपेक्षा जास्त वेळ लागण्याची शक्यता आहे." एकूणच दिल्ली स्फोटामुळे सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.